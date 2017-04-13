Главные события четверга

Путин предупреждал о новых провокациях с химоружием в Сирии

Президент России Владимир Путин 11 апреля предупреждал, что в Сирии готовятся новые провокации с химоружием. Слова президента приводило агенство ТАСС.

«Это не приговор»: Песков прокомментировал задержание Маркелова

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о задержании экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова , который подозревается в получении взятки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

68 рублей за доллар: Орешкин пересмотрел прогноз по рублю

Курс российской валюты к концу 2017 года может понизиться до 62 рублей за доллар. С таким прогнозом выступил министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщает «Интерфакс».

"Сотни погибших": Коалиция нанесла удар по складу ИГ с химоружием в Сирии

Международная коалиция нанесла удар по складу террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Дейр эз-Зоре, где хранилось химическое оружие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию коммюнике Генштаба сирийской армии.

Песков охарактеризовал беседу Путина с Тиллерсоном

Общение президента России Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном было конструктивным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит в четверг, 13 апреля, корреспондент «Ленты.ру».

Каденюк отказался стать "украинским Гагариным"

Первый украинский космонавт, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины Леонид Каденюк заявил, что не поддерживает идею киевских властей о переносе Дня космонавтики на 19 ноября. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Усманов подал в суд на Навального

Миллиардер Алишер Усманов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА Новости. Иск поступил в Люблинский суд Москвы.

Кремль отреагировал на решение ЕСПЧ по теракту в Беслане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с решением Европейского суда по правам человека по делу о захвате заложников в школе Беслана в сентябре 2004 года. Он отметил, что формулировки суда абсолютно неприемлемы. Об этом сообщает РИА Новости.