Обзор зарубежных СМИ: Как армия США готовится к борьбе с российским оружием

Символ Гамбурга отказал в ночевке и Трампу, и Путину

На время июльского саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге дипломаты США и России хотели забронировать для своих президентов апартаменты в пятизвездочном отеле Vier Jahreszeiten. Однако администрация отеля ответа отказом. Это беспрецедентный случай, пишет Gazeta Wyborcza

Гостиница Vier Jahreszeiten, название которой переводится как «четыре времени года», является одним из символов Гамбурга. Отель расположен на берегу озера Бинненальстер. Стоимость проживания в самом дешевом номере здесь составит €455 за сутки. По мнению автора статьи, отель ответил отказом, так как не хочет рисковать своим престижем. Хотя это только догадки, официального объяснения не последовало. Отмечается, что Дональд Трамп, скорее всего, поселится в берлинском Adlon, решение российского президента пока неизвестно.

Когда люди полетят на Марс?

Человек до сих пор не полетел на Марс, поскольку это невероятно дорого, технически сложно и крайне рискованно. Но, как пишет Expressen , ждать полета человека на красную планету осталось недолго. В настоящее время проект продвигают Базз Олдрин – американец, который стал вторым человеком на Луне, а также Илон Маск

Издание пишет, что НАСА планирует запустить первое пилотируемое путешествие к Марсу в 2030-е годы. Эти планы помогут осуществить новая огромная ракета SLS и четырехместная капсула «Орион». При этом частная компания SpaceX и ее руководитель Илон Маск собираются посылать людей к Марсу уже в 2024 году с помощью ракеты ITS, которая будет в несколько раз мощнее, чем и SLS. Отмечается, что в планах энтузиастов не только полететь на соседнюю планету, но и колонизировать ее. Со временем они хотят сделать Марс более пригодной для жизни, чем сейчас. Так, Маск хочет отправить к Марсу порядка ста человек. Причем это будет путешествие в один конец.

Как армия США готовится к борьбе с российскими и китайскими вооружениями

Популярность российского и китайского оружия в мире существенно увеличивает вероятность того, что вооруженным силам США придется противостоять этим танкам, беспилотникам, средствам радиоэлектронной борьбы, высокоточным боеприпасам, бронемашинам и артиллерии. Армия США не воспринимает Россию и Китай как врагов, не проводит специальных учений для борьбы с их вооружениями. Однако американские военные все больше начинают ориентироваться на готовность к двусторонним механизированным боевым действиям, пишет The National Interest

Отмечается, что российские танки Т-72 и Т-90, китайские беспилотники, истребители и ракеты теперь входят в состав практически каждой армии мира. Например, Пакистан вооружен китайскими танками типа 85-IIAP, а Иран – российскими Т-72. Даже такие небольшие страны, как Бангладеш, имеют в своем арсенале танки китайского производства, а Куба, Индия и Ливия – российского. У Северной Кореи есть и те, и другие вооружения. В настоящее время учения американцев включают широкомасштабные военные сценарии, в которых механизированные силы сталкиваются с равным по силе врагом. Учения включают противостояния беспилотникам, авиационным средствам ВВС и армейской ударной авиации, а также бронетехнике, артиллерии, танкам и оснащенным стрелковым оружием отрядам пехоты.

Меланья Трамп получит $3 млн от Daily Mail

Меланья Трамп, первая леди США, получит денежную компенсацию от британской газеты Daily Mail по делу о клевете. По данным The Wall Street Journal , речь идет о сумме в $2,9 млн.

Супруга американского президента Дональда Трампа подавала иск на $150 млн из-за статьи, в которой утверждалось, что в 1990-е годы она якобы оказывала эскорт-услуги. Издание Daily Mail и ее онлайн-версия опубликовали опровержение этих данных, а также принесли извинения Меланьи Трамп.

Когда КНДР испытает ядерную бомбу

15 апреля, в день рождения Ким Ир Сена, КНДР, скорее всего, испытает ядерную бомбу. Такой прогноз озвучили эксперты, опрошенные The New York Times

Отмечается, что активность зафиксирована в районе горы Мантапсан в провинции Хамгён-Пукто. Считается, что именно здесь Северная Корея проводит ядерные испытания. Что касается даты, то эксперты допускают, что новое испытание будет приурочено к 105-му дню рождения основателя республики Ким Ир Сена.