Конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных

В женской исправительной колонии №7 в Республике Марий Эл прошел конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных. Большинство участниц осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Они отбывают наказания от полутора до десяти лет