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Конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных

В женской исправительной колонии №7 в Республике Марий Эл прошел конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных. Большинство участниц осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Они отбывают наказания от полутора до десяти лет
11:53 фоторепортаж
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В конкурсе приняли участие восемь женщин
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Победительницей конкурса стала Ирина Аюпова
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Зрители во время конкурса "Мисс Весна" в женской исправительной колонии №7 (ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Марий Эл) в поселке Светлый
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Жюри конкурса - исключительно мужчины
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Победительница конкурса красоты "Мисс Весна" среди осужденных исправительной колонии №7 Ирина Аюпова
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