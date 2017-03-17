Конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных
В женской исправительной колонии №7 в Республике Марий Эл прошел конкурс красоты «Мисс Весна» среди осужденных. Большинство участниц осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Они отбывают наказания от полутора до десяти лет
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