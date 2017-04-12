Главные события среды

Госдума одобрила перенос президентских выборов

В среду, 12 апреля, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложения о переносе выборов президента и отмене открепительных удостоверений.

«Китайские болванчики»: Путин о союзниках США по НАТО

Президент России Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, заявил, что союзники США по НАТО «кивают, как китайские болванчики», а не анализируют ситуацию.

Количество жертв теракта в Петербурге увеличилось

Число жертв теракта в метро Санкт-Петербурга увеличилось до 15 человек, ночью в больнице скончался еще один пострадавший. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.

"Другого пути нет": Путин назвал две версии химатаки в Сирии

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что химическая атака в Идлибе могла произойти из-за попадания снаряда авиации Сирии в подпольный цех по производству отравляющих веществ. Вторым возможным вариантом произошедшего глава государства назвал «постановку» и провокацию.

США направили к Корейскому полуострову подлодку с «Томагавками»

В состав ударной группы ВМС США, направленной к Корейскому полуострову, входит подлодка, несущая 154 ракеты типа «Томагавк». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информированный источник в российских силовых структурах.

Киев призвал предотвратить посещение иностранцами форума в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым призвала Министерство иностранных дел Украины принять меры, чтобы не допустить посещение иностранцами Международного экономического форума в Ялте.

"Теперь можете кричать": Лавров сделал замечание американским журналистам

Мария Захарова. В начале переговоров с главой Госдепа США Рексом Тиллерсоном министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам. Об этом на своей странице в Facebook рассказала официальный представитель МИД РФ

Грузия отказалась закупать газ у "Газпрома"

Грузия не будет закупать топливо у «Газпрома» до конца 2017 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики страны Каху Каладзе.