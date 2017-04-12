Навальный анонсировал митинги в День России

«Я призываю всех патриотов страны вне зависимости от политических взглядов выйти на митинги против коррупции», — заявил Навальный.

Навальный призвал граждан выходить на акцию протеста в День России с российскими флагами. Глава ФБК заявил, что целью акции остается требование к властям страны ответить на обвинения в коррупции. За два месяца до мероприятия Навальный призвал «еще лучше подготовиться, подать заявки на мирные шествия в еще большем количестве городов, собрать еще больше народу».

10 апреля Навальный вышел на свободу после 15-суточного административного ареста, который он отбыл за неповиновение требованиям полиции. Оппозиционер был задержан на несанкционированной акции в центре Москвы 26 марта.