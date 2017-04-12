Обзор зарубежных СМИ: Зачем Украина восстанавливает ракетный щит

Новое российское ПВО, способное уничтожать невидимки

Новые российские системы вооружений, например, ракеты С-500, обладают прекрасными характеристиками, поэтому руководители американской военной промышленности сомневаются, что даже самолеты-невидимки типа F-22, F-35 и B-2 смогут преодолеть зону их прикрытия. Как пишет The National Interest , российские военные надеются получить первые образцы зенитно-ракетных комплексов С-500 в ближайшее время.

Отмечается, что С-500 сможет вести борьбу в космосе с атакующими баллистическими ракетами на дальности более 600 километров. Издание пишет, что система С-500 сможет обнаруживать и одновременно атаковать до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также использовать противоракеты прямого попадания. Первый полк С-500 будет развернут для защиты Москвы и центральных областей России. Также газета пишет, что Россия проводит испытания зенитно-ракетного комплекса средней дальности нового поколения С-350 «Витязь». Новая система придет на смену устаревшим комплексам С-300ПС.

Американская газета представила Обаму «марионеткой Кремля»

Союзником России стал вовсе не Дональд Трамп – им был Барак Обама, пишет Рич Лоури в статье New York Post . Нынешняя администрация, по его мнению, начинает занимать «здравомыслящую позицию», перестав заботиться о возможной перезагрузке отношений между США и Россией.

Автор статьи называет именно Обаму «марионеткой» российских властей. Так, во время своего президентства Барак Обама пошел на перезагрузку отношений с Россией вскоре после войны с Грузией, подписал соглашение по ядерной программе Ирана, отказался предпринимать жесткие действия в Сирии. Эти решения журналист расценивает как проявления слабости и наивности Обамы.

Украина восстанавливает ракетный щит

Украина восстанавливает ракетный щит, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов , передает «Деловая столица»

По словам Турчинова, Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава. «Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте», – добавил Турчинов.

Россия может получить преимущество на Олимпиаде 2018

Российские хоккеисты могут рассчитывать на успех на Олимпийских Играх в Южной Корее в 2018 году, пишет The New York Times . Так, решение НХЛ, что турнир лиги не будет прерван для предоставления ее игрокам возможности сыграть в Пхенчхане, усиливает позиции России.

Станет ли КНДР «следующей Сирией»?

Решение Дональда Трампа по запуску ракет по Сирии показало, что в вопросах применения оружия он имеет все шансы стать преемником Барака Обамы. Сейчас мировое сообщество обеспокоено, не станет ли Вашингтон решать аналогичным образом проблему Корейского полуострова. Как пишет Хуаньцю шибао , Пхеньян уже резко заявил, что «не позволит себя напугать».