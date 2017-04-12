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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Украина восстанавливает ракетный щит
Фото: youtube
Новое российское ПВО, способное уничтожать невидимки
Новые российские системы вооружений, например, ракеты С-500, обладают прекрасными характеристиками, поэтому руководители американской военной промышленности сомневаются, что даже самолеты-невидимки типа F-22, F-35 и B-2 смогут преодолеть зону их прикрытия. Как пишет The National Interest, российские военные надеются получить первые образцы зенитно-ракетных комплексов С-500 в ближайшее время.
Отмечается, что С-500 сможет вести борьбу в космосе с атакующими баллистическими ракетами на дальности более 600 километров. Издание пишет, что система С-500 сможет обнаруживать и одновременно атаковать до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также использовать противоракеты прямого попадания. Первый полк С-500 будет развернут для защиты Москвы и центральных областей России. Также газета пишет, что Россия проводит испытания зенитно-ракетного комплекса средней дальности нового поколения С-350 «Витязь». Новая система придет на смену устаревшим комплексам С-300ПС.
Американская газета представила Обаму «марионеткой Кремля»
Союзником России стал вовсе не Дональд Трамп – им был Барак Обама, пишет Рич Лоури в статье New York Post. Нынешняя администрация, по его мнению, начинает занимать «здравомыслящую позицию», перестав заботиться о возможной перезагрузке отношений между США и Россией.
Автор статьи называет именно Обаму «марионеткой» российских властей. Так, во время своего президентства Барак Обама пошел на перезагрузку отношений с Россией вскоре после войны с Грузией, подписал соглашение по ядерной программе Ирана, отказался предпринимать жесткие действия в Сирии. Эти решения журналист расценивает как проявления слабости и наивности Обамы.
Украина восстанавливает ракетный щит
Украина восстанавливает ракетный щит, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает «Деловая столица».
По словам Турчинова, Украина уверенно утверждается на мировой арене как современная космическая и авиационная держава. «Достигнуты стратегические успехи в производстве современных самолетов и ракетных комплексов, которые не уступают лучшим мировым аналогам. Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на Европейском континенте», – добавил Турчинов.
Россия может получить преимущество на Олимпиаде 2018
Российские хоккеисты могут рассчитывать на успех на Олимпийских Играх в Южной Корее в 2018 году, пишет The New York Times. Так, решение НХЛ, что турнир лиги не будет прерван для предоставления ее игрокам возможности сыграть в Пхенчхане, усиливает позиции России.
Существующую в России Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) многие считают лучшей профессиональной лигой за пределами Северной Америки. Здесь играют такие таланты и бывшие игроки НХЛ как Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Слава Войнов. Если некоторым игрокам НХЛ будет разрешено принять участие в Олимпийских Играх, то к сборной могут присоединиться Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, а также звезда команды из Питтсбурга Евгений Малкин. В таком случае Россия окажется фаворитом в борьбе за золотые медали по хоккею.
Станет ли КНДР «следующей Сирией»?
Решение Дональда Трампа по запуску ракет по Сирии показало, что в вопросах применения оружия он имеет все шансы стать преемником Барака Обамы. Сейчас мировое сообщество обеспокоено, не станет ли Вашингтон решать аналогичным образом проблему Корейского полуострова. Как пишет Хуаньцю шибао, Пхеньян уже резко заявил, что «не позволит себя напугать».
Издание напоминает, что Америка запустила в сирийскую авиабазу около 60 ракет с военных кораблей. Если подобный удар будет нанесен по КНДР, опасность от него окажется намного больше. КНДР в этом случае в кратчайшие сроки сможет направить тысячи ракет и пушек на Сеул, что неизбежно приведет к проблемам Южной Кореи. Тем не менее в настоящее время идея о нанесении авиаудара по ядерным объектам КНДР уже не кажется администрации США нелепой. Кроме того, США и Республика Корея вместе разворачивают «авантюры по свержению политической власти» в КНДР. Издание считает, что КНДР, осуществив шестое ядерное испытание, может подтолкнуть Вашингтон действовать безрассудно.
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