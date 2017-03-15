«Армада» Трампа идет к Корейскому полуострову

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что отправил «армаду» кораблей к берегам Корейского полуострова. «Мы посылаем армаду. Очень мощную», — приводит его слова РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что отправка ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson к Корейскому полуострову не обусловлена конкретными причинами