«Армада» Трампа идет к Корейскому полуострову

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что отправил «армаду» кораблей к берегам Корейского полуострова. «Мы посылаем армаду. Очень мощную», — приводит его слова РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что отправка ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson к Корейскому полуострову не обусловлена конкретными причинами
12:23 фоторепортаж
1
На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов, в том числе 24 палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18, 10 самолетов-заправщиков, 10 противолодочных самолетов S-3A, шесть противолодочных тактических вертолетов SH-3H, четыре самолета радиоэлектронной разведки EA-6B, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2
Фото: 
2
Вместе с авианосцем в ударную группу входит ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108), оснащенные системами раннего обнаружения "Иджис" (Aegis)
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Взрывы в метро Петербурга

4 апреля, 09:37

Plus-size показ белья в Бразилии

21 марта, 10:36

Новая подружка принца?

20 марта, 11:38

Самая красивая крымчанка

10 апреля, 17:06

ЧП на востоке Петербурга

7 апреля, 11:42

Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова

23 марта, 16:00

Последствия удара США по авиабазе в Сирии

10 апреля, 10:40

Секретный лимузин Путина

29 марта, 12:46

Армагеддон в США

16 марта, 09:54

Спуск в купальниках на карнавале BoogelWoogel

3 апреля, 15:13