«Армада» Трампа идет к Корейскому полуострову
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business заявил, что отправил «армаду» кораблей к берегам Корейского полуострова. «Мы посылаем армаду. Очень мощную», — приводит его слова РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что отправка ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson к Корейскому полуострову не обусловлена конкретными причинами
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