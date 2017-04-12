Конашенков раскритиковал заявления США об «эффективности» удара в Сирии

Минобороны России раскритиковало заявления США об «эффективности» удара по авиабазе в Сирии. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, они сделаны для американской публики, а не для профессионалов, передает РИА Новости.

По словам Конашенкова, во-первых, все цели крылатых ракет располагались на узком пятачке изученного спутниками вдоль и поперек классического военного аэродрома, а, во-вторых, сами цели представляли собой преимущественно крупные по размерам и объему хозяйственные постройки и сооружения.

«Поэтому, если бы 59 крылатых ракет «Томагавк» были не запущены за сотни верст, а просто кучей сброшены над Шайратом с воздушных шаров, — эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости, — более 100 миллионов долларов, и по меткости попаданий», — сказал представитель Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что единственным логичным объяснением стратегического замысла Пентагона может быть только ослабление боевого потенциала сирийской армии, уверенно побеждающей террористов. Однако, как подчеркнул генерал, этого не произошло, и правительственные войска продолжают освобождать Сирию от террористов.

В ходе антитеррористической операции в Сирии российскими Вооруженными силами было выпущено 128 крылатых ракет, напомнил он. Их целями были наиболее «чувствительные» для террористов разнесенные географически и тщательно замаскированные 74 объекта — пункты управления, крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники. При этом все указанные цели были успешно поражены, а террористы уничтожены.