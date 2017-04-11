Обзор зарубежных СМИ: Сорванная десантная операция в Крыму

Генштаб Украины рассказал о планировавшейся десантной операции в Крыму

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям», – рассказал он. В результате планировалось заблокировать доступ российских подразделений в степной Крым, отметил начальник Генштаба. Однако, по словам Муженко, эти планы не получили одобрения.

Статьи о Путине принесли Пулицеровскую премию New York Times

Пулицеровскую премию в области международной журналистики в нынешнем году присудили газете The New York Times за публикации о российском президенте Владимире Путине. Об этом сообщает USA Today

Премии журналистам принесли следующие темы: невероятная победа Дональда Трампа в президентской гонке (The Washington Post и The Wall Street Journal), пристрастие к опиатам в Западной Вирджинии (The Charleston Gazette-Mail), а также усилия президента РФ Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом (The New York Times). Отмечается, что сотрудники The New York Times за серию статей, посвященную «искусству российской пропаганды», получили Пулицеровскую премию по международной журналистике.

Украину накрыл новый дефицит

С прилавков украинских магазинов пропадают сигареты, пишут «Вести-Украина» . Эксперты считают, что проблемы с табаком продлятся как минимум две недели.

Причина дефицита табака в том, что к монополисту TEDIS Ukraine, владеющему 98% рынка табачных изделий, не так давно появились вопросы у Генпрокуратуры и Нацполиции. При этом от разбирательств правоохранителей страдает не столько сама компания, а, скорее, украинский бюджет, говорится в статье. Ежедневно от табачных акцизов бюджет страны получает около 100 млн грн. Без этих продаж власти не досчитаются примерно половины денег.

Способны ли С-300 уничтожить американские «Томагавки»?

Удар США по Сирии подорвал репутацию российских систем ПВО, пишет Baladi news . Автор статьи предполагает, что Россия приостановит их работу, если США перейдут к более мощным атакам.

Издание напоминает, что США запустили около 50 ракет «Томагавк» по сирийскому аэродрому Шайрат в Хомсе с целью уничтожения находящихся там самолетов. Ракеты пролетели в пределах зоны поражения прославленных российских систем ПВО С-300 и С-400. Это оружие знаменито своей способностью уничтожить все, что пролетает в небе. Однако ракеты «Томагавк», находившиеся под прицелом данных систем, сбиты не были. Автор пишет, что серьезная проблема, стоящая перед системой ПВО, состоит в том, что большая часть боеприпасов, которые будут использоваться против нее, запускается за пределами максимальной дальности поражения большинства батарей ПВО.

Кейт Миддлтон и принц Уильям близки к разводу

Между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом наметился разлад. Как пишет Radar Online , герцогиня Кембриджская до сих пор злится на супруга за поездку в горы Швейцарии в компании моделей. Напомним, наследник британского престола побывал на швейцарском курорте Вербье почти месяц назад – в середине марта 2017 года.

«Она была в ярости, когда увидела гадкие снимки из поездки. Кейт думала, что он едет кататься в компании друзей-мужчин», – заявил источник издания. По словам инсайдера, герцогиня Кембриджская «теперь заставляет Уильяма платить за это».