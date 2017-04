Обзор зарубежных СМИ: Сорванная десантная операция в Крыму

Генштаб Украины рассказал о планировавшейся десантной операции в Крыму

«Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям», – рассказал он. В результате планировалось заблокировать доступ российских подразделений в степной Крым, отметил начальник Генштаба. Однако, по словам Муженко, эти планы не получили одобрения.

Премии журналистам принесли следующие темы: невероятная победа Дональда Трампа в президентской гонке (The Washington Post и The Wall Street Journal), пристрастие к опиатам в Западной Вирджинии (The Charleston Gazette-Mail), а также усилия президента РФ Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом (The New York Times). Отмечается, что сотрудники The New York Times за серию статей, посвященную «искусству российской пропаганды», получили Пулицеровскую премию по международной журналистике.