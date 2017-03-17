Фотографии, получившие Пулитцеровскую премию
10 апреля в США вручали Пулитцеровскую премию. Она присуждается ежегодно за достижения в области литературы, журналистики, фотожурналистики, музыки и театра. Австралийский фотограф Дэниел Береулак стал обладателем Пулитцеровской премии 2017 года в номинации «Новостная фотография». Избранные работы лауреатов Пулитцеровской премии в области фотожурналистики - в нашей фотогалерее
11:08 фоторепортаж
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