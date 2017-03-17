Фотографии, получившие Пулитцеровскую премию

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Фото: Daniel Berehulak

Австралийский фотограф Дэниел Береулак стал обладателем Пулитцеровской премии 2017 года в номинации «Новостная фотография». Награду он получил за фоторепортаж о борьбе с наркомафией на Филиппинах, который был опубликован в The New York Times летом прошлого года. Ранее эта же серия принесла Береулаку призовое место на конкурсе World Press Photo