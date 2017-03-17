Фотографии, получившие Пулитцеровскую премию

10 апреля в США вручали Пулитцеровскую премию. Она присуждается ежегодно за достижения в области литературы, журналистики, фотожурналистики, музыки и театра. Австралийский фотограф Дэниел Береулак стал обладателем Пулитцеровской премии 2017 года в номинации «Новостная фотография». Избранные работы лауреатов Пулитцеровской премии в области фотожурналистики - в нашей фотогалерее
11:08 фоторепортаж
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Австралийский фотограф Дэниел Береулак стал обладателем Пулитцеровской премии 2017 года в номинации «Новостная фотография». Награду он получил за фоторепортаж о борьбе с наркомафией на Филиппинах, который был опубликован в The New York Times летом прошлого года. Ранее эта же серия принесла Береулаку призовое место на конкурсе World Press Photo
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В номинации «Художественная фотография» премия досталась американцу И. Джейсону Уэмбсгенсу — за фотоисторию об американке, борющейся за жизнь своего 10-летнего сына, который был ранен во время стрельбы в Чикаго
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Работа израильских спецподразделений во время эвакуации поселения на Западном берегу реки Иордан, 1 февраля 2006 г.
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Дети, осиротевшие в результате геноцида в Руанде, Конго, 3 августа 1994 г.
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Раздача продовольствия в лагере беженцев, Руанда, 6 июня 1994 г.
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Президент США Билл Клинтон с супругой Хиллари (слева) и вице-президент Альберт Гор с женой Типпер (справа), США, 26 октября 1992 г.
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Августовский путч, Москва, 19 августа 1991 г.
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Борис Ельцин танцует на рок-концерте во время кампании по его переизбранию на должность президента России
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Джефф Баум. Во время взрыва на финише Бостонского марафона ему оторвало обе ноги
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История о борьбе мамы и её сына с раком, 2007
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Серия фотографий о тяжелом положении беженцев из Косово, 2000
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Один рабочий спасает другого после удара током, 1968
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Боец правительственных войск заставляет пленных отжиматься, колония Южная Родезия, 17 сентября 1977 г.
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Расстрел вьетконговца, Вьетнам, 1 февраля 1968 г.
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Лодка, полная мигрантов-беженцев, подходит к берегу острова Лесбос, Греция, 1 ноября 2015 г.
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12-летняя плачущая девочка вокруг раненых и убитых в Кабуле, Афганистан, 2012
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