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Операторы связи ограничат доступ к популярному приложению
Приложение Zello будет заблокировано на территории России. Процедуру блокировки начал Роскомнадзор. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа», - говорится в сообщении Роскомнадзора.
15 марта 2017 года в адрес компании Zello Inc было направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации. На выполнение требований надзорного органа отводилось 15 дней. Однако ответа от компании не последовало.
В ведомстве отметили, что у пользователей не будет возможности скачать эту программу ни с сайта, ни через мобильные приложения. В Zello требования Роскомнадзора назвали «абсурдными» и выразили надежду на то, что «блокировка не состоится, либо окажется неэффективной». В России приложением пользуется более 400 тысяч человек. Его используют для поисково-спасательных работ, в службах такси, для помощи граждан правоохранительным органам, для взаимопомощи водителей на дорогах.
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