Операторы связи ограничат доступ к популярному приложению

Приложение Zello будет заблокировано на территории России. Процедуру блокировки начал Роскомнадзор . Об этом говорится на сайте ведомства.

«Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

15 марта 2017 года в адрес компании Zello Inc было направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации. На выполнение требований надзорного органа отводилось 15 дней. Однако ответа от компании не последовало.