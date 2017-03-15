Лучшие бодибилдеры Новосибирска
В столице Сибири прошел областной чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Выступили в них около 150 спортсменов не только из Новосибирска, но и со всей Сибири
11:07 фоторепортаж
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