Лучшие бодибилдеры Новосибирска

В столице Сибири прошел областной чемпионат по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини. Выступили в них около 150 спортсменов не только из Новосибирска, но и со всей Сибири
11:07 фоторепортаж
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Победительницы открытого чемпионата Новосибирской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини в доме культуры имени В.П. Чкалова в Новосибирске
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