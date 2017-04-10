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В московской подземке произошло ЧП
Утром в понедельник, 10 апреля, в московском метрополитене на станции «Площадь Ильича» эвакуированы пассажиры поезда из-за сильного задымления в вагоне. Об этом сообщает «Вести.Ru».
Источник дыма находился во втором вагоне поезда. На данный момент состав отогнан от платформы.
Поезд следовал в сторону центра на станцию «Марксистская».
Сейчас на платформе наблюдается большое скопление москвичей.
Объявлено, что поезда в ближайшее время будут следовать с большими задержками.
Пресс-служба столичной подземки пока не прокомментировала информацию о ЧП.
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