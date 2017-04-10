В московской подземке произошло ЧП

Утром в понедельник, 10 апреля, в московском метрополитене на станции «Площадь Ильича» эвакуированы пассажиры поезда из-за сильного задымления в вагоне. Об этом сообщает «Вести.Ru».

Источник дыма находился во втором вагоне поезда. На данный момент состав отогнан от платформы.

Поезд следовал в сторону центра на станцию «Марксистская».

Сейчас на платформе наблюдается большое скопление москвичей.

Объявлено, что поезда в ближайшее время будут следовать с большими задержками.

Пресс-служба столичной подземки пока не прокомментировала информацию о ЧП.