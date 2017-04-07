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Главные события пятницы
Россия прекратила действие заключенного с США меморандума по Сирии
МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие меморандума об авиаинцидентах в Сирии после авиаудара США по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Также ведомство официально призывает собрать заседание Совета безопасности ООН. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.
Путин обсудил с Совбезом продолжение операции в Сирии
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Евросоюз ужесточил правила пересечения границ
С пятницы, 7 апреля, начинают действовать новые правила пересечения границы Шенгенской зоны, которые ввели в связи с угрозой террористических атак в Европе. Изменения коснутся граждан всех стран Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной службы Польши.
Задержан организатор взрыва в Ростове-на-Дону
Преступник, организовавший взрыв в Ростове-на-Дону, задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Россия повысит эффективность сирийской системы ПВО
В Минобороны РФ заявили, что Россия поможет укрепить сирийскую систему противовоздушной обороны (ПВО) после удара США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.
В ДНР назвали заказчика убийств Гиви и Моторолы
Фото: globallookpress.com
Глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров является заказчиком убийств командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) и командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). Об этом заявили в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщает телеканал «Россия 24».
Власти Москвы уточнили причину перекрытия Садового кольца
В Департаменте транспорта Москвы заявили, что движение по Садовому кольцу перекрывалось ради спецпроезда.
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