Главные события пятницы

Россия прекратила действие заключенного с США меморандума по Сирии

МИД РФ заявил, что Россия приостанавливает действие меморандума об авиаинцидентах в Сирии после авиаудара США по сирийской военной авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Также ведомство официально призывает собрать заседание Совета безопасности ООН . Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел.

Путин обсудил с Совбезом продолжение операции в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совета безопасности РФ . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Евросоюз ужесточил правила пересечения границ

С пятницы, 7 апреля, начинают действовать новые правила пересечения границы Шенгенской зоны, которые ввели в связи с угрозой террористических атак в Европе. Изменения коснутся граждан всех стран Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте пограничной службы Польши.

Задержан организатор взрыва в Ростове-на-Дону

Россия повысит эффективность сирийской системы ПВО

Минобороны РФ заявили, что Россия поможет укрепить сирийскую систему противовоздушной обороны (ПВО) после удара США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Игоря Конашенкова.

В ДНР назвали заказчика убийств Гиви и Моторолы

Власти Москвы уточнили причину перекрытия Садового кольца

В Департаменте транспорта Москвы заявили, что движение по Садовому кольцу перекрывалось ради спецпроезда.