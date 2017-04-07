Обзор зарубежных СМИ: Почему террористы постоянно выбирают метро

В США заявили об опасности ядерной войны с Россией

США приняли недальновидное решение, когда были нанесены ракетные удары по сирийской военной авиационной базе. Такое заявление озвучила конгрессмен США от Демократической партии Тулси Габбард. По ее мнению, этот поступок может привести к ядерной войне с Россией, передает The Hill

«Результатом станут новые жертвы среди мирного населения, новые беженцы, усиление "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ организация) и других террористов и, возможно, ядерная война между США и Россией», – заявила Тулси Габбард.

Россия покажет свои самые мощные военно-морские «мускулы»

Гигантская 172-метровая лодка строилась в СССР. Издание добавляет, что эта субмарина может скрываться под арктическим ледяным щитом и затем идти в контратаку. В настоящее время «Дмитрий Донской» служит испытательной платформой для новых баллистических ракет, базируется АПЛ в Северодвинске на Белом море. Летом тяжелый атомный подводный ракетный крейсер выйдет из Белого моря и через Баренцево море направится в Финский залив.

Почему террористы постоянно выбирают метро

Московское метро взрывали пять раз, а в понедельник взрыв произошел в Санкт-Петербурге. В других городах мира метрополитен также постоянно становился объектом атак террористов. Немецкая газета Stern пытается понять, почему так происходит.

Метро является «мягкой целью» – это незащищенные или не подлежащие при нормальных обстоятельствах охране цели. Чаще всего это общественные места или важные элементы инфраструктуры. Метро в этом плане подходит для преступников идеально, в крупных городах это часто основной вид общественного транспорта. Ежедневный пассажиропоток составляет несколько миллионов человек. При этом метрополитен уже давно находится на грани по показателям загруженности. По данным 2011 года, каждый день метро в Москве пользуются 6,5 миллионов человек. Станции особенно перегружены в утренние и вечерние часы. И террористы атакуют именно в это время. Плотность настолько велика, что человеческие жертвы неизбежны, пишет газета.

Зачем американцы восстанавливают Ил-2

«Летающий танк», «чума», самый массовый боевой самолет в истории – все эти титулы принадлежат советскому штурмовику Ил-2 времен Второй мировой войны. Русская служба BBC выясняет, зачем один из немногих уцелевших экземпляров Ил-2 сейчас восстанавливают в Аризоне.

Отмечается, что самолет, который сейчас восстанавливают в США, совершил вынужденную посадку на озеро в ходе операции по прорыву блокады Ленинграда в 1944 году. Штурмовик, провел полсотни лет на дне водоема, однако в целом он сохранился на удивление хорошо – не в последнюю очередь благодаря чрезвычайно удачной конструкции. Хотя частично элементы конструкции все еще пригодны для летной эксплуатации, цель реставраторов – воссоздать самолет исключительно для наземной экспозиции, говорится в статье. Издание пишет, что последний эпизод боевого применения Ил-2 (точнее, его модификации – Ил-10) имел место в 1950 году, во время корейской войны. Сейчас в мире остался лишь один летающий экземпляр штурмовика, причем двигатель на нем установлен не оригинальный. Примечательно, что этот самолет также подняли со дна озера и восстановили до летной годности в США.

В Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко

В Киеве активисты начали сбор подписей за отставку мэра Виталия Кличко, сообщает телеканал «112 Украина» . Если удастся собрать порядка 393 тыс. подписей за отзыв мэра, следующим шагом станет подача заявления в киевский избирком с последующей проверкой подписей и принятием решения об отзыве мэра.

Уточняется, что 5 апреля состоялось собрание избирателей, на котором инициативная группа территориальной общины Киева фактически запустила единственный из возможных законных механизмов отзыва мэра и досрочного прекращения его полномочий — процедуру отставки по народной инициативе. Отмечается, что выборы нового мэра Киева могут состояться уже в ноябре-декабре текущего года.