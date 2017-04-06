Главные события четверга

Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины

Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС . Об этом сообщает УНИАН.

Голосование проходило на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Решение поддержал 521 евродепутат, против выступили 75, 36 парламентариев воздержались.

Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника

В Санкт-Петербурге следователи и сотрудники спецслужб установили сообщников взорвавшего себя в поезде подземки Акбаржона Джалилова.

У пособников террориста обнаружены взрывные устройства, идентичные тому, что сработало в метро и тому, что было обезврежено на станции «Площадь восстания».

Путин нашел нового главу Марий Эл

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить республику Марий Эл. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы слышали взрыв и крики": в Ростове-на-Дону на территории школы прогремел взрыв

В Ростове-на-Дону дети по пути в школу услышали звуки взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы слышали взрыв и крики. Это было за 15 минут до начала уроков», — рассказала агентству пятиклассница из школы номер 5.

Стало известно, за что убили Немцова

В признательных показаниях Шадида Губашева, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, говорится о том, что политика убили за оскорбления пророка Мухаммеда и мусульман. В четверг, 6 апреля, они были оглашены в Московском окружном военном суде (МОВС), передает РИА Новости.

В России обнаружили новую схему обналичивания

В России обнаружили новую схему обналичивания средств с кредитных карт с помощью ломбардов, об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно новой схеме, люди сдают в ломбард ювелирные украшения, но забирают их уже спустя всего несколько минут.

ЧП в Петербурге: Глава Невского района назвал причину

Глава Невского района Петербурга Константин Серов заявил, что в жилом доме на проспекте Солидарности обвалилась кладка при строительных работах, сообщает «Фонтанка».

Серов подчеркнул, что взрыва в доме не было.

В архивах ФСБ нашли документы о смерти Гитлера

Сотрудники ФСБ разрешили журналистам ознакомиться с делом Адольфа Гитлера, заведенным в 1945 году. Об этом пишет «Московский комсомолец».