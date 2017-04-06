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Главные события четверга

Кто помогал смертнику в Петербурге, новая схема обнала в РФ и другие события дня
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Европарламент проголосовал за отмену виз для Украины

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Европарламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Об этом сообщает УНИАН.
Голосование проходило на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. Решение поддержал 521 евродепутат, против выступили 75, 36 парламентариев воздержались.
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Задержаны предполагаемые сообщники петербургского смертника

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В Санкт-Петербурге следователи и сотрудники спецслужб установили сообщников взорвавшего себя в поезде подземки Акбаржона Джалилова.
У пособников террориста обнаружены взрывные устройства, идентичные тому, что сработало в метро и тому, что было обезврежено на станции «Площадь восстания».
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Путин нашел нового главу Марий Эл
Президент РФ Владимир Путин предложил главе Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву возглавить республику Марий Эл. Об этом сообщает ТАСС.
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"Мы слышали взрыв и крики": в Ростове-на-Дону на территории школы прогремел взрыв
В Ростове-на-Дону дети по пути в школу услышали звуки взрыва. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы слышали взрыв и крики. Это было за 15 минут до начала уроков», — рассказала агентству пятиклассница из школы номер 5.
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Стало известно, за что убили Немцова

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В признательных показаниях Шадида Губашева, фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова, говорится о том, что политика убили за оскорбления пророка Мухаммеда и мусульман. В четверг, 6 апреля, они были оглашены в Московском окружном военном суде (МОВС), передает РИА Новости.
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В России обнаружили новую схему обналичивания

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В России обнаружили новую схему обналичивания средств с кредитных карт с помощью ломбардов, об этом сообщает газета «Ведомости».
Согласно новой схеме, люди сдают в ломбард ювелирные украшения, но забирают их уже спустя всего несколько минут.
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ЧП в Петербурге: Глава Невского района назвал причину
Глава Невского района Петербурга Константин Серов заявил, что в жилом доме на проспекте Солидарности обвалилась кладка при строительных работах, сообщает «Фонтанка».
Серов подчеркнул, что взрыва в доме не было.
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В архивах ФСБ нашли документы о смерти Гитлера

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Сотрудники ФСБ разрешили журналистам ознакомиться с делом Адольфа Гитлера, заведенным в 1945 году. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, в деле хранятся снимки бункера, где находились Гитлер и Ева Браун в последние дни жизни.
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ЕС Европарламент ФСБ
Борис Немцов Владимир Путин Ева Браун Константин Серов
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