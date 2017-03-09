Самые влиятельные современные российские художники
База данных InArt назвала топ-3 самых влиятельных современных российских художников. Самыми влиятельными в первой категории оказались московские концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы, основатель направления соц-арт Эрик Булатов и арт-группа АЕС+Ф, в которую входят Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес. Полотна самых влиятельных современных российских художников - в нашем фоторепортаже
14:47 фоторепортаж
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