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Самые влиятельные современные российские художники

База данных InArt назвала топ-3 самых влиятельных современных российских художников. Самыми влиятельными в первой категории оказались московские концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы, основатель направления соц-арт Эрик Булатов и арт-группа АЕС+Ф, в которую входят Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский и Владимир Фридкес. Полотна самых влиятельных современных российских художников - в нашем фоторепортаже
14:47 фоторепортаж
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Илья и Эмилия Кабаковы
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Работа Ильи Ка­бакова «Жук» была продана в 2008 году на аукционе Philips de Pury за рекордные для современного ­русского искусства $5,84 миллиона
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Работа №6 из се­рии «Праздники» — типичная для Кабакова рефлексия на тему советского идеологического искусства: картины, некогда ­якобы написанные вымышленным ху­дожником-соцреалистом и со временем потускневшие, дополнительно оживлены шариками из фольги
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Художник Эрик Булатов около своей картины «Странник»
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Эрик Булатов. Горизонт. 1971–1972. Холст, масло. Музей искусства авангарда — МАГМА
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Художники, участники арт-группы АЕС+Ф Татьяна Арзамасова и Лев Евзович
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АЕС+Ф - это Татьяна Арзамасова (1955 г.), Лев Евзович (1958 г.), Евгений Святский (1957 г.) и Владимир Фридкес (1956 г.). Т. Арзамасова и Л. Евзович закончили МАРХИ, а Евгений Святский – Московский Полиграфический институт. В 1987 году они образовали группу АЕС. В 1995 к ним присоединился В. Фридкес, который до этого работал модным фотографом. 1995 образовалась группа АЕС+Ф
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В тройку наиболее успешных молодых художников вошли лауреат премии Сергея Курехина Татьяна Ахметгалиева, участник биеннале «Манифеста-11» в 2016 году Евгений Антуфьев и номинант премии Кандинского Саша Пирогова. На фото: Таня Ахметгалиева
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Работы Татьяны Ахметгалиевой в галерее Regina
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Евгений Антуфьев, лауреат «Премии Кандинского» в номинации «Молодой художник года»
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Работы Евгения Антуфьева
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Саша Пирогова
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Работы Саши Пироговой
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