Самые влиятельные современные российские художники

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Фото: арт-группа АЕС+Ф

АЕС+Ф - это Татьяна Арзамасова (1955 г.), Лев Евзович (1958 г.), Евгений Святский (1957 г.) и Владимир Фридкес (1956 г.). Т. Арзамасова и Л. Евзович закончили МАРХИ, а Евгений Святский – Московский Полиграфический институт. В 1987 году они образовали группу АЕС. В 1995 к ним присоединился В. Фридкес, который до этого работал модным фотографом. 1995 образовалась группа АЕС+Ф