Город под каблуком

Новым мэром Гибралтара стала «Мисс мира 2009» Кайане Лопес. До этого Лопес в течение нескольких последних лет работала заместителем мэра. 30-летняя красавица — самый молодой мэр в истории этой территории и третья женщина-мэр Гибралтара. Самые заметные действующие женщиы-мэры - в нашем фоторепортаже
12:58 фоторепортаж
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Мэр Гибралтара Кайане Лопес
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Мэр Гибралтара Кайане Лопес
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Первый в истории женщина-мэр Парижа Анн Идальго, возглавляет город с 2014 года
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Впервые за всю историю мэром Рима стала женщина - Вирджиния Раджи
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Патрисия де Лилль, мэр Кейптауна
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Элен Фернандес, мэр Каракаса
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Первая женщина-мэр Барселоны Ада Колау вступила
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Юрико Коикэ - первая женщина-мэр Токио
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Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник
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Мэр округа Колумбия - Мюриел Баузер
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Мэр испанской столицы Мадрида Мануэла Кармена
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Мэр Гибралтара Кайане Лопес (в центре)
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