Город под каблуком

Новым мэром Гибралтара стала «Мисс мира 2009» Кайане Лопес. До этого Лопес в течение нескольких последних лет работала заместителем мэра. 30-летняя красавица — самый молодой мэр в истории этой территории и третья женщина-мэр Гибралтара. Самые заметные действующие женщиы-мэры - в нашем фоторепортаже