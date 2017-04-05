Главные события среды

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Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ.
В Петербурге задержаны вербовщики террористов
В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке людей для совершения терактов. Об этом сообщается на официальном сайте управления СК по Петербургу.
Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля
Фото: Reuters
В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse прошла проверка в отношении сотрудников, подозреваемых в манипуляциях с курсом рубля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в кредитной организации.
Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Соседи родителей Акбаржона Джалилова, предполагаемого смертника из петербургского метро, заявили, что вся его семья исчезла перед терактом. Об этом сообщает агентство 24.kg.
В сенате- США показали «рассекреченную» фотографию Путина и Симоньян
Фото: RT на русском
Американский сенатор-демократ Джин Шахин принесла на слушания в сенат большую фотографию, на которой запечатлены главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и президент РФ Владимир Путин.
Тиньков запускает нового оператора связи
Фото: РИА Новости
Тинькофф Банк и оператор мобильной связи Tele2 подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл». Запуск планируется на конец 2017 года, сообщается на сайте банка.
Деятельность Путина одобряют 82% россиян
Фото: РИА Новости
Одобряют работу президента России Владимира Путина 82% россиян, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса «Левада-центра».
Украинский президент Петр Порошенко назначил одесского депутата Марию Гайдар своим советником. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
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