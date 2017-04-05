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Главные события среды

Угроза для всего СНГ, о чем рассказали соседи смертника и другие события дня
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Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ.
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В Петербурге задержаны вербовщики террористов
В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке людей для совершения терактов. Об этом сообщается на официальном сайте управления СК по Петербургу.
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Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля

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В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse прошла проверка в отношении сотрудников, подозреваемых в манипуляциях с курсом рубля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в кредитной организации.
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Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла
Соседи родителей Акбаржона Джалилова, предполагаемого смертника из петербургского метро, заявили, что вся его семья исчезла перед терактом. Об этом сообщает агентство 24.kg.
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В сенате- США показали «рассекреченную» фотографию Путина и Симоньян

Фото: RT на русском

Американский сенатор-демократ Джин Шахин принесла на слушания в сенат большую фотографию, на которой запечатлены главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и президент РФ Владимир Путин.
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Тиньков запускает нового оператора связи

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Тинькофф Банк и оператор мобильной связи Tele2 подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл». Запуск планируется на конец 2017 года, сообщается на сайте банка.
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Деятельность Путина одобряют 82% россиян

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Одобряют работу президента России Владимира Путина 82% россиян, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса «Левада-центра».
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Порошенко назначил Гайдар своим советником
Украинский президент Петр Порошенко назначил одесского депутата Марию Гайдар своим советником. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
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Левада-центр Тинькофф банк Tele2
Маргарита Симоньян Петр Порошенко Владимир Путин Мария Гайдар
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