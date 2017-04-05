Главные события среды

Путин заявил об угрозе терактов для всех стран СНГ

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ заявил, что террористические атаки угрожают практически всем странам СНГ.

В Петербурге задержаны вербовщики террористов

В Санкт-Петербурге полицейские задержали шестерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в вербовке людей для совершения терактов. Об этом сообщается на официальном сайте управления СК по Петербургу.

Трейдеров Credit Suisse заподозрили в манипуляциях с курсом рубля

В российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse прошла проверка в отношении сотрудников, подозреваемых в манипуляциях с курсом рубля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника в кредитной организации.

Соседи смертника Джалилова: перед терактом вся семья исчезла

Соседи родителей Акбаржона Джалилова, предполагаемого смертника из петербургского метро, заявили, что вся его семья исчезла перед терактом. Об этом сообщает агентство 24.kg.

В сенате- США показали «рассекреченную» фотографию Путина и Симоньян

Фото: RT на русском

Американский сенатор-демократ Джин Шахин принесла на слушания в сенат большую фотографию, на которой запечатлены главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и президент РФ Владимир Путин.

Тиньков запускает нового оператора связи

Тинькофф Банк и оператор мобильной связи Tele2 подписали соглашение о создании виртуального оператора сотовой связи «Тинькофф Мобайл». Запуск планируется на конец 2017 года, сообщается на сайте банка.

Деятельность Путина одобряют 82% россиян

Одобряют работу президента России Владимира Путина 82% россиян, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса «Левада-центра»

Порошенко назначил Гайдар своим советником

Украинский президент Петр Порошенко назначил одесского депутата Марию Гайдар своим советником. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.