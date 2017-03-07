«Нива»: 40 лет выдержки
Ровно 40 лет назад, 5 апреля 1977 год, в Тольятти начался серийный выпуск легендарной «Нивы» — ВАЗ-2121. Эта модель стала первой, не заимствованной у итальянского Fiat, а полностью разработанная самим предприятием. Архивные фотографии «Нивы» - в нашей фотогалерее
15:06 фоторепортаж
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