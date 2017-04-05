Обзор зарубежных СМИ: «Нас признают, когда Европа развалится»

Раскрыт заговор американских СМИ по атаке на Россию

История о том, что советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс участвовала в наблюдении за сторонниками Трампа, не интересует СМИ, говорится в статье. Более того, некоторые издания пишут, что «Обамагейт» – так окрестили эти данные – лишь попытка отвлечь внимание от расследования «связей» администрации Трампа с Россией, хотя доказательств этому не было и нет. Многие журналисты также заявили, что в действиях советника Обамы нет «ничего необычного». WT пишет, что пока СМИ публикуют мифы про сговор Трампа с Россией, правда всплывает на поверхность – и эта правда разоблачает предвзятость журналистов.

Захарченко: «Нас признают, когда Европа развалится»

Глава ДНР Александр Захарченко рисует тревожный сценарий в случае неудачи урегулирования конфликта на Украине путем переговоров, пишет El Pais . Он считает, что альтернативой переговорам в Минске может стать война, в ходе которой повстанцы завоюют остальную часть государства и спровоцируют исход мигрантов в Западную Европу.

Захарченко считает: минские соглашения нужны, чтобы покончить с боевыми действиями. «После этого следовало провести выборы в местные советы и, в автоматической форме, референдум [об интеграции в Россию – прим. El Pais], как в Крыму», – заявил Захарченко. После референдума ДНР могли бы на законных основаниях войти в состав России, считает политик. «У Российской Федерации есть прямые интересы на этой территории. На данный момент условий нет, но, когда Европа распадется, тогда нас признают. После выборов во Франции и Германии ситуация изменится», – считает глава ДНР.

Украинцев решили лишить российских лекарств

Министерство здравоохранения Украины предлагает Кабинету министров отказаться от лекарственных средств российского производства. Об этом в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает «24 канал»

По ее словам, отказ от медикаментов должен стать санкциями со стороны Минздрава против России. Супрун также призвала писать в комментариях к ее посту названия российских лекарств, не имеющих украинских или иностранных аналогов на нашем рынке.

Российские телезрители могут не увидеть ЧМ-2018

Россия направила на подготовку чемпионата мира по футболу около 640 млрд рублей, однако россияне рискуют не увидеть состязания. Как пишет Bloomberg , местные телекомпании не могут пока договориться о цене на получение прав на трансляцию матчей чемпионата.

Издание напоминает, что до открытия чемпионата мира по футболу – 2018 осталось менее полутора лет. При этом ни одна российская телекомпания не приобрела права на трансляцию матчей. Телеканалы не готовы платить цену, установленную ФИФА – $120 млн. По данным издания, эта сумма в три раза выше стоимости права показа чемпионата мира в 2014 году. Спонсоры пока также не спешат поддержать готовящийся чемпионат, говорится в статье.

Что потребует Запад от Белоруссии в обмен на деньги?

Белорусские власти в последние недели активизировали переговоры с международными организациями с целью привлечения западного финансирования. Между тем, Брюссель, как пишут «Белорусские новости» , выставляет достаточно жесткие условия. Чтобы их выполнить, белорусским властям нужно согласиться не только на экономические, но и на политические реформы.