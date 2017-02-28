Страшный оползень в Колумбии

В колумбийском муниципалитете Мокоа идут восстановительные работы после произошедших здесь разрушительных наводнений и схода селевых потоков. Жертвами стихии стали около 300 человек. Более 260 получили ранения. 200 пропали без вести