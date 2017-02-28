Страшный оползень в Колумбии
В колумбийском муниципалитете Мокоа идут восстановительные работы после произошедших здесь разрушительных наводнений и схода селевых потоков. Жертвами стихии стали около 300 человек. Более 260 получили ранения. 200 пропали без вести
11:51 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Взрывы в метро Петербурга
Вчера, 09:37
Plus-size показ белья в Бразилии
21 марта, 10:36
Новая подружка принца?
20 марта, 11:38
Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»
13 марта, 12:01
Новое лицо Госдепа
9 марта, 13:24
Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова
23 марта, 16:00
Белые «пляжи» Байкала
13 марта, 12:01
Секретный лимузин Путина
29 марта, 12:46
Армагеддон в США
16 марта, 09:54
Путин в театре
28 марта, 10:27