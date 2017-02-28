Страшный оползень в Колумбии

В колумбийском муниципалитете Мокоа идут восстановительные работы после произошедших здесь разрушительных наводнений и схода селевых потоков. Жертвами стихии стали около 300 человек. Более 260 получили ранения. 200 пропали без вести
11:51 фоторепортаж
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На юго-западе Колумбии из берегов вышли сразу три реки
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Это спровоцировало сход мощного селевого потока, который накрыл небольшой город Мокоа
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Трагедия произошла ночью, поэтому многие жители даже не успели выбраться из домов
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На первоочередные задачи по борьбе с последствиями стихийного бедствия уже выделены 40 миллиардов песо (порядка 14 миллионов долларов из специального фонда)
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