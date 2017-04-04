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Рамблер/Новости

Главные события вторника

«Вызов» Путину, новое требование Киева и другие события дня
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В СК назвали имя устроившего взрыв в метро Петербурга
В Следственном комитете России заявили, что взрыв в метро Санкт-Петербурга совершил Акбажон Джалилов.
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В Кремле назвали «вызовом» для Путина теракт в Петербурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что совершение теракта в Санкт-Петербурге во время визита в город Владимира Путина «заставляет задуматься». Об этом сообщает РИА Новости.
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Путин назначил врио Удмуртии

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Исполняющим обязанности главы Удмуртии назначен секретарь Общественной палаты Александр Бречалов, сообщает РИА Новости.
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Путин провел телефонный разговор с Меркель и Олландом

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Во вторник, 4 апреля, в ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд выразили свои соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в Санкт-Петербурге и договорились активизировать обмен информацией для борьбы с терроризмом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
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Берлин отказался поддержать Россию после взрыва в метро Петербурга

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Власти Берлина не будут подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского флага в память о жертвах теракта в петербургском метро. Об этом сообщает Die Welt.
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«Газпром» предложил повысить цены на газ для россиян

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«Газпром» предлагает поднять цены на газ для населения, чтобы увеличить доходы на внутреннем рынке. Также, согласно предложениям компании, тарифы для предприятий и населения нужно установить на одном уровне, сообщает РБК. «Газпром» предлагает предоставлять скидки крупным покупателям, изменить систему тарифов на прокачку газа, повысить цены для населения, увеличить объем газа, который концерн мог бы продавать на биржевых торгах, и уровнять цены для населения и промышленности.
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Киев потребовал от России отменить военный призыв в Крыму

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В МИД Украины выразили протест из-за призыва в российскую армию жителей Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
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75% работников в России находятся у черты бедности

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В основе такой оценки лежит прожиточный минимум трудоспособного населения, который представляет собой стоимость набора продуктов и услуг, необходимых для выживания. В 2016 г. стоимость этого набора составляла 10 722 руб. в месяц.
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Газпром МИД СКР Общественная палата России
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