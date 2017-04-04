Обзор зарубежных СМИ: Самые громкие скандалы Евровидения

Безвиз не для всех: пустят ли в Европу жителей Донбасса

Ожидается, что безвизовый режим с ЕС для Украины заработает до конца июня 2017 года. При этом Верховная Рада все никак не может определиться с законопроектом о статусе Донбасса, сейчас документ находится на доработке. «Апостроф» разбирается, смогут ли пользоваться безвизовым режимом жители этих территорий.

Эксперты пояснили изданию, что безвизовым режимом с ЕС смогут воспользоваться все граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт для поездок заграницу, независимо от того, где они проживают. Так что люди смогут пользоваться безвизом, только имея украинский паспорт. Для получения документа нужно приехать на подконтрольную территорию Украины, обратиться в любое отделение государственной Миграционной службы по заграничным биометрическим паспортам. При этом старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко добавила, что жители Крыма с российскими паспортами не смогут ездить в Европу без виз.

Хакеры похитили план войны США и Южной Кореи против КНДР

Хакеры получили доступ к секретному плану 5027, в котором прописан план совместных действий Республики Корея (РК) и США в случае начала полномасштабной войны с КНДР. Об этом сообщает KBS

Минобороны РК признали факт взлома, однако заявили, что утечки важной информации не произошло. Однако, как пишет издание, хакеры получили доступ к документам высшего уровня секретности. США и РК теперь придется внести серьезные коррективы в оперативный план 5027.

Россия одержала крупную юридическую победу над Украиной

Неожиданно Высокий суд Лондона принял решение в пользу России по долгу Украины на 3 млрд долларов по еврооблигация. Как пишет Haqqin.az , это промежуточный, но очень важный вердикт. Дело, как и просила российская сторона, будут рассматривать в ускоренном режиме.

Издание отмечает, что решение Лондонского суда является несомненным прорывом России в юридическом противостоянии с Украиной. Британская инстанция отвергла все аргументы украинской стороны, в том числе сняла с Москвы обвинения в политическом давлении на Киев. Что касается финансовых обстоятельств противостояния двух стран, то в этом случае британские судьи были категоричны. Они посчитали, что это рядовой спор между заемщиком и кредитором, поэтому нет причин проводить полномасштабное судебное разбирательство. Украинская сторона, в свою очередь, заявила о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона. Финансовые последствия данного судебного решения для Украины не менее, а может и более болезненны, чем политические, говорится в статье.

Австралийские ученые приняли инопланетный сигнал из космоса

Австралийские астрофизики заявили о получении радиосигналов из космоса, которые могут принадлежать инопланетянам. Как пишет Daily Star , открытие было сделано учеными из Технологического университета Суиборна, расположенного в Мельбурне.

Уточняется, что три мощных сигнала были зафиксированы далеко за Млечным путем – в созвездии Гидры. Подобные сигналы астрономы получали и ранее. Предполагалось при этом, что энергетические вспышки могут быть сигналами инопланетян, пытающихся установить контакт с Землей. Теперь австралийские ученые подтвердили, что сигналы имеют внешние источники.

Евровидение – пешка в политической игре

Шведское издание Aftonbladet вспоминает самые громкие скандалы Евровидения. За всю историю музыкального конкурса здесь были и угрозы, и ссоры, и освистывания. Например, в 1993 году Евровидение подтвердило независимость стран: Югославии на старте больше не было, вместо этого в соревновании участвовали представители Хорватии, Словении и Боснии и Герцеговины.