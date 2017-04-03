Главные события понедельника

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Взрывы в метро Петербурга
В результате взрыва в вагоне поезда на станции «Сенная» петербургского метро есть жертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. «Там произошел взрыв в одном из вагонов".
Кремль отреагировал на обвинения Польши по катастрофе под Смоленском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с Польшей по поводу обвинений российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.
Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ
Минобороны РФ намерено создать фонд для контроля за ЖКХ, который позволит снизить коррупцию и тщательнее контролировать расходы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы военного ведомства Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину.
Московское метро усилило меры безопасности после взрыва в Петербурге
Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.
В России появится новый мобильный оператор
«Дочка» Сбербанка — компания «Сбербанк-Телеком» — на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи. Об этом сообщает ComNews.
В НАТО нашли новую угрозу со стороны России
Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что страны НАТО обеспокоены российскими мобильными ракетными комплексами «Искандер» в Калининграде. По ее словам, многие члены альянса считают это угрозой своей безопасности. Об этом пишет газета «Коммерсант».
Турецкие боевые корабли неофициально зашли в Новороссийск
В понедельник, 3 апреля, в Новороссийск с неофициальным визитом после участия в ежегодных военно-морских учениях прибыл турецкий отряд военных кораблей. Об этом заявил представитель ЧФ РФ, капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, слова которого приводит РИА Новости.
Васильева назвала самые нужные России профессии
Больше всего Россия нуждается в выпускниках инженерно-технических, естественно-научных, педагогических и медицинских специальностях. Об этом рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщает ТАСС.
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