Главные события понедельника

Взрывы в метро Петербурга

В результате взрыва в вагоне поезда на станции «Сенная» петербургского метро есть жертвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. «Там произошел взрыв в одном из вагонов".

Кремль отреагировал на обвинения Польши по катастрофе под Смоленском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не согласен с Польшей по поводу обвинений российских диспетчеров в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Лех Качиньский . Об этом сообщает РИА Новости.

Сергей Шойгу начал новую реформу ЖКХ

Минобороны РФ намерено создать фонд для контроля за ЖКХ, который позволит снизить коррупцию и тщательнее контролировать расходы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо главы военного ведомства Сергея Шойгу президенту Владимиру Путину

Московское метро усилило меры безопасности после взрыва в Петербурге

Московский метрополитен принимает дополнительные меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в официальном твиттере Московского метрополитена.

В России появится новый мобильный оператор

«Дочка» Сбербанка — компания «Сбербанк-Телеком» — на этой неделе начнет закрытое тестирование виртуального оператора сотовой связи. Об этом сообщает ComNews.

В НАТО нашли новую угрозу со стороны России

Заместитель генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что страны НАТО обеспокоены российскими мобильными ракетными комплексами «Искандер» в Калининграде. По ее словам, многие члены альянса считают это угрозой своей безопасности. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Турецкие боевые корабли неофициально зашли в Новороссийск

В понедельник, 3 апреля, в Новороссийск с неофициальным визитом после участия в ежегодных военно-морских учениях прибыл турецкий отряд военных кораблей. Об этом заявил представитель ЧФ РФ, капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв , слова которого приводит РИА Новости.

Васильева назвала самые нужные России профессии

Больше всего Россия нуждается в выпускниках инженерно-технических, естественно-научных, педагогических и медицинских специальностях. Об этом рассказала министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщает ТАСС.