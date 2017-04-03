На станции "Площадь Восстания" найдено взрывное устройство

В Петербурге на станции "Площадь Восстания" найдено неразорвавшееся взрывное устройство, сообщает "Фонтанка" на своей странице в "ВКонтакте".

По данным издания, устройство обезвреживают.

Днем в понедельник прогремели взрывы на станции метро «Сенная площадь» (вторая линия подземки, известная как Московско-Петроградская или синяя линия) в одном из вагонов поезда и на станции «Технологический институт» (тоже вторая линия). Информация о жертвах уточняется, сообщается, что в результате взрыва погибли от 5 до 10 человек. Также СМИ писали о 30-50 пострадавших.

По неподтвержденным данным, в вагоне взорвалось самодельное взрывное устройство, возможно, с поражающими элементами.

В городе закрыли все станции метро.