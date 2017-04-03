Обзор зарубежных СМИ: Россия спустила на воду грозу американского флота

Самая опасная подлодка России готова к бою

Россия спустила на воду усовершенствованную субмарину проекта 885М «Ясень». Новая подлодка получила название «Казань». Как пишет The National Interest , это самая мощная лодка, с которой могут столкнуться ВМС США.

Отмечается, что по сравнению с лодкой «Северодвинск» новая «Казань» имеет множество существенных усовершенствований. Так, разработчикам удалось оптимизировать форму корпуса, модернизировать системы радиоэлектронной борьбы и автоматизации, а также оснастить субмарину новыми торпедными аппаратами. Издание пишет, что всего Россия планирует построить семь подводных лодок проекта 885М. Среди них «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск» и «Пермь».

«Щит Евфрата» завершила не Анкара, а Россия и США

Анкара завершила операцию «Щит Евфрата». Однако, как пишет Birgün , операцию окончила не Турция – помогли ходы Москвы и Вашингтона.

Так, операцию «Щит Евфрата» власти Турции преподнесли как успех, однако операция закончилась фиаско и в военном, и в политическом отношениях, считает автор статьи. Турция, зажатая в «буферной зоне» между Джераблусом, Азазом и Эль-Бабом, дошла до «естественных границ», куда смогла дойти. В итоге операцию завершила не Турция, которая в этом треугольнике стала обездвижена, а Россия и США. Эти два глобальных игрока фактически встали стеной. В Африне на западе и в Манбидже на востоке Россия создала буферную зону, аналогичным образом США разместились на южном берегу реки Саджур на северо-востоке от Манбиджа.

Сможет ли США сделать российский танк «Армата» устарелым?

The National Interest анализирует, чем обернется возможная встреча российского танка «Армата» с американским противотанковым ракетным комплексом TOW. Внимание обозревателя сосредоточено на двух современных моделях — TOW-2A и TOW-2B.

Отмечается, что танк «Армата» имеет многослойную броню для защиты. Речь идет о системе активной защиты «Афганит», а также о динамический броне. Эксперт издания пришел к выводу, что пробиться сквозь многослойную защиту «Арматы» получится лишь с помощью нескольких ракет. При этом вопрос, насколько хорошо российские танки проявят себя в реальном бою, пока открыт – это всегда результат соотношения сил в непосредственном противостоянии.

Нацбанк Украины подозревают в растрате средств

Руководство Национального банка Украины может быть причастно к растрате средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, передает Sputnik

В Национальном банке провели обыски и изъяли документацию, которую рассмотрят в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц. Заведено уголовное дело – предполагается, что руководители банка злоупотребляли своим служебным положением в интересах третьих лиц. «Размер ущерба пока не определен, но он может исчисляться миллиардами гривен», – говорится в материалах.

В Лас-Вегасе состоялась «тайная свадьба» британского принца Гарри?

Издание Daily Mail опубликовало статью со снимками тайной свадьбы принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Однако позже выяснилось, что публикация – первоапрельская шутка, целью которой было привлечь внимание к «сенсации» со стороны доверчивых читателей.

Так, пользователи обратили внимание, что ни на одной фотографии нет лица звезды сериала Suits. Королевская семья Британской империи от комментариев по поводу публикации воздержались.

Из-за чего Украина стала центром легализации боевиков ИГИЛ

Украина стала важным перевалочным пунктом и полигоном по легализации боевиков ИГИЛ, пишут «Вести» . Сейчас СБУ расследует дело банды, которая на Украине якобы собиралась устроить теракты. В нее входили 15 человек, которые планировали в общественном месте взорвать автомобиль.