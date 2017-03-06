Спуск в купальниках на карнавале BoogelWoogel

В Сочи прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel. Проводить зиму «красиво» в Сочи решили более тысячи человек и, надев купальные костюмы, съехали с горы на лыжах и сноубордах. В этом году вниз скатились 1200 человек. Кроме рекордных спусков на фестивальных площадках сегодня проходят соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваль уличной еды, концерты и праздник красок Холи
11:18 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Фото: 
11
Фото: 
12
Фото: 
13
Фото: 
14
Фото: 
15
Фото: 
16
Фото: 
17
Фото: 
18
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Plus-size показ белья в Бразилии

21 марта, 10:36

Новая подружка принца?

20 марта, 11:38

Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

13 марта, 12:01

Новое лицо Госдепа

9 марта, 13:24

Женщины-военнослужащие разных стран

9 марта, 13:24

Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова

23 марта, 16:00

Белые «пляжи» Байкала

13 марта, 12:01

Секретный лимузин Путина

29 марта, 12:46

Армагеддон в США

16 марта, 09:54

Путин в театре

28 марта, 10:27