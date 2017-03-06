Спуск в купальниках на карнавале BoogelWoogel

В Сочи прошел высокогорный карнавал BoogelWoogel. Проводить зиму «красиво» в Сочи решили более тысячи человек и, надев купальные костюмы, съехали с горы на лыжах и сноубордах. В этом году вниз скатились 1200 человек. Кроме рекордных спусков на фестивальных площадках сегодня проходят соревнования по прыжкам на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваль уличной еды, концерты и праздник красок Холи