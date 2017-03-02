«Революция» в освоении космоса

SpaceX успешно произвела запуск «б/у» ракеты Falcon 9 c мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту спутник SES-10. Этого дня миллиардер Илон Маск, основатель компании SpaceX, ждал много лет. Первый успешный старт первой в мире частной ракеты Falcon 9 состоялся в 2010 году. Маск назвал повторный запуск ракеты, которая уже побывала в космосе, «грандиозной революцией в космических полетах»