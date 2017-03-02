«Революция» в освоении космоса

SpaceX успешно произвела запуск «б/у» ракеты Falcon 9 c мыса Канаверал. Ракета вывела на орбиту спутник SES-10. Этого дня миллиардер Илон Маск, основатель компании SpaceX, ждал много лет. Первый успешный старт первой в мире частной ракеты Falcon 9 состоялся в 2010 году. Маск назвал повторный запуск ракеты, которая уже побывала в космосе, «грандиозной революцией в космических полетах»
10:29 фоторепортаж
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На пресс-конференции после операции, Маск отметил, что это позволит сократить расходы на отправку аппаратов в космос примерно в 100 раз
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«Невероятно горд из-за того, что команда SpaceX достигла этой исторической вехи в космической сфере. Следующая цель — повторный запуск в течение 24 часов», — написал Маск
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В четверг, 31 марта, американская компания SpaceX повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске и произвела успешную посадку элемента носителя на специальную платформу
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Илон Маск
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