Обзор зарубежных СМИ: Крыму придется потерпеть без воды

Без воды: крымчанам придется потерпеть

Власти Крыма в настоящее время ищут способ обеспечить потребности полуострова в пресной воде. Однако, как пишет «Апостроф» , по меньшей мере три года Крым будет испытывать дефицит воды. До 2020 года руководство полуострова планирует построить водопровод, но пока крымчан призывают готовиться к нехватке пресной воды в Крыму в летний период.

Как отмечает заместитель директора Регионального филиала Национального института стратегических исследований (НИСИ) в Днепре Алексей Ижак, в целом для бытового потребления Крыму почти хватает воды. «А вот есть потребления для сельского хозяйства, и с этой ситуацией поделать ничего нельзя», – говорит эксперт. По его мнению, мощности нового водопровода не хватит, чтобы удовлетворить нужды сельского хозяйства в воде. В статье говорится, что Крым из-за этого фактора стал почти таким же дотационным регионом, как Чечня.

Самая успешная сделка США

Покупка Аляски стала для США самой успешной сделкой – благодаря огромному запасу полезных ископаемых в недрах этой земли, пишет Die Welt . Уточняется, что покупка «Русской Америки» обошлась США в 1867 году в 7,2 млн. долларов – 2% гос. бюджета. В пересчете на современные деньги эта сумма соответствует примерно 15 млрд долларов, что сейчас составляет около 0,4% американского бюджета.

Издание пишет, что в 19 веке эта сделка вызвала острую критику со стороны американской прессы и общественности. Однако сегодня Аляска входит в число наиболее экономически успешных штатов: в 2015 году ее ВВП составлял порядка 82 тыс. долларов на душу населения, опережая по этому показателю штат Нью-Йорк и средние показатели по стране. Главным залогом этого благополучия являются полезные ископаемые. При этом Дональд Трамп планирует и в дальнейшем максимально монетизировать эту сделку – отменить запрет на поиск полезных ископаемых в Арктике.

В Центральной Азии грядет российская паспортизация?

В странах Центральной Азии обеспокоены законопроектом Госдумы РФ о гражданстве и «носителях русского языка». Как пишет Deutsche Welle , гражданство России теперь можно будет обрести «по праву почвы» и по такому критерию, как знание русского языка. Это чревато, с одной стороны, увеличением потока мигрантов в Россию, а с другой – созданием «пятой колоны» в странах СНГ, говорится в статье.

Отмечается, что процедуру признания иностранца «носителем русского языка» предлагается упростить путем принятия документов не о проживании, а о рождении его или его предков на территории от России до СССР и Российской империи. Но, главное, если раньше при подаче заявления «носителем» на российское гражданство требовался документ о том, что человек уже вышел из гражданства другого государства, то теперь ему нужно будет только подтвердить, что он подал в этом государстве заявление на выход. Законопроект направлен прежде всего на паспортизацию русскоязычного населения, проживающего в кризисных регионах, таких как Украина, говорят эксперты. Однако, к примеру, Узбекистан тоже может рассматривать заявление от «носителя русского языка» о выходе из гражданства от трех до пяти лет, плюс ко всему, в некоторых странах двойное гражданство запрещено.

Швейцарские часы рискуют стать антиквариатом

Швейцарские часы рискуют стать антиквариатом, пишет Financial Times . Люксовым моделям угрожает успех «умных» часов, говорится в заметке.

Так, часовая индустрия Швейцарии уже столкнулась с определенными проблемами – например, с падением экспорта. Главная сложность заключается в долгосрочном будущем индустрии. Так, серьезной угрозой для престижных механических часов оказались «умные» модели с различным софтом и интернетом. Пока «умные» часы нанесли не очень большой урон люксовым брендам, однако разрыв в показателях продаж сокращается.

Большинство американцев уверены, что СМИ публикуют фейки

Почти две трети жителей США считают, что традиционные СМИ распространяют фейковые новости. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного американским университетом Монмут, сообщает издание Politico

Так, 60% респондентов считают, что печатные СМИ публикуют сфабрикованные материалы регулярно или время от времени. При этом к электронным СМИ у американцев доверие еще ниже – уверенность, что в таких изданиях публикуются фейковые новости, выразили 80% опрошенных.