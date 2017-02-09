Путин и Медведев на Земле Франца-Иосифа
Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев находятся с рабочей поездкой в Архангельской области. Российский лидер посетил ледяную пещеру, где собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований. Путин и Медведев на Земле Франца-Иосифа - в нашей фотогалерее
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