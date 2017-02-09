Путин и Медведев на Земле Франца-Иосифа

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев находятся с рабочей поездкой в Архангельской области. Российский лидер посетил ледяную пещеру, где собственноручно высек из ледника несколько осколков для научных исследований. Путин и Медведев на Земле Франца-Иосифа - в нашей фотогалерее
11:34 фоторепортаж
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Земля Франца-Иосифа находится в Баренцевом море примерно в 1000 км от ближайшего побережья континентальной России. 29 марта на острове - минус 26 градусов по Цельсию и сильный ветер
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На фото: Самолет президента РФ Владимира Путина во время посадки на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
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Российскому лидеру показали ледяную пещеру, которая позволяет изучать явление вечной мерзлоты. Путин с помощью ледоруба вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их исследователям, после чего совершил прогулку по пещере
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С помощью пузырьков воздуха внутри этих осколков ученые смогут проанализировать состав атмосферы, которая была на Земле несколько сотен лет назад
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Президент и премьер ознакомились с результатами уборки территории, некогда загрязненной сотнями бочек из-под топлива
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения полевой базы "Омега" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, куда прибыли для ознакомления с результатами работ экологической экспедиции
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Дмитрий Медведев после посещения Никольского храма
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Вездеходы на аэродроме острова Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
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