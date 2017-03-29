Главные события среды

Путин увеличил численность Вооруженных сил РФ

Предельная штатная численность военнослужащих вооруженных сил России превысила один миллион человек. Это следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Великобритания официально начала Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй 28 марта подписала письмо, уведомляющее руководство Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС. Об этом сообщает BBC News.

Путин уволил главу ГИБДД

Начальник ГИБДД Виктор Нилов , представитель России при ЕСПЧ , замминистра юстиции Георгий Матюшкин и ряд других высокопоставленных чиновников освобождены от своих должностей по решению президента России Владимира Путина. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Украину могут отстранить от Евровидения

Гендиректор Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенре заявила, что Украину могут отстранить от «Евровидения», если Киев не разрешит Юлии Самойловой участвовать в конкурсе, сообщает Blick.

Максакова будет добиваться заочного суда над Вороненковым

Адвокат Андрей Гривцов заявил, что Мария Максакова, вдова погибшего экс-депутата Дениса Вороненкова, будет добиваться заочного рассмотрения его дела о хищении, в том случае если следствие не признает его невиновным. Об этом сообщает РИА Новости.

На Украине обстреляли генконсульство Польши

В ночь на среду, 29 марта, было обстреляно генеральное консульство Польши в украинском городе Луцк. Об этом сообщает «Волынь 24».

В Турции арестовали одного из главарей ИГ

В Турции в районе Сарычам сотрудники полиции задержали сирийца Сафвана Гахвата, который является одним из главарей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает агентство Anadolu.

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Еврокомиссию