Победители фотопремии Sony World Photography Awards-2017
Жюри крупнейшего международного фотоконкурса Sony World Photography Awards-2017 объявило победителей Открытого соревнования. Снимки оценивались в четырех категориях: профессионалы, открытый конкурс, молодежный и студенческий фокус. Фотографии-победители конкурса — в нашей фотогалерее
11:55 фоторепортаж
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