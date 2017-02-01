Победители фотопремии Sony World Photography Awards-2017

Жюри крупнейшего международного фотоконкурса Sony World Photography Awards-2017 объявило победителей Открытого соревнования. Снимки оценивались в четырех категориях: профессионалы, открытый конкурс, молодежный и студенческий фокус. Фотографии-победители конкурса — в нашей фотогалерее
11:55 фоторепортаж
1
Игуана у небольшого ручья
Фото: 
2
Женская сборная Колумбии по подводному регби
Фото: 
3
Лев на отдыхе вблизи озера в национальном парке в Кении
Фото: 
4
В магазине одежды
Фото: 
5
Наблюдение из-под скалы
Фото: 
6
Фотография Александра Виноградова "Матильда" ("Mathilda") стала победителем в номинации "Портретная съемка"
Фото: 
7
Мать и дитя
Фото: 
8
Миграция китов
Фото: 
9
Зарисовка из Абу-Даби
Фото: 
10
Охота дельфинов на Багамах
Фото: 
11
Хэллоуин в Нью-Йорке
Фото: 
12
Побег
Фото: 
13
Многотысячная практика Тай Цзи в Китае
Фото: 
14
Иллюминация: люди на концерте в Хорватии
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Модный показ дочери Рамзана Кадырова

2 марта, 16:46

Plus-size показ белья в Бразилии

21 марта, 10:36

Новая подружка принца?

20 марта, 11:38

Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

13 марта, 12:01

Новое лицо Госдепа

9 марта, 13:24

Женщины-военнослужащие разных стран

9 марта, 13:24

Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова

23 марта, 16:00

Белые «пляжи» Байкала

13 марта, 12:01

Грандиозный карнавал в Рио

1 марта, 10:14

Армагеддон в США

16 марта, 09:54