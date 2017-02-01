Победители фотопремии Sony World Photography Awards-2017

Жюри крупнейшего международного фотоконкурса Sony World Photography Awards-2017 объявило победителей Открытого соревнования. Снимки оценивались в четырех категориях: профессионалы, открытый конкурс, молодежный и студенческий фокус. Фотографии-победители конкурса — в нашей фотогалерее