Главные события понедельника

Песков объяснил, почему подростки пришли на воскресные акции в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам обещали заплатить деньги в том случае, если они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов на митинге в воскресенье, 26 марта.

Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам

Анкара готова обсуждать с Москвой порядок пересечения границы Турции российскими гражданами без загранпаспортов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи.

В России запретят суррогатное материнство

Сенатор Антон Беляков подготовил законопроект, согласно которому в России могут запретить суррогатное материнство. По мнению сенатора, данные услуги женщины оказывают исключительно по гражданско-правовому договору, что не может гарантировать при этом строгого выполнения обязательств, сообщает газета «Известия».

Пономарев назвал виновного в смерти Вороненкова

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «подставил» бывшего парламентарий Дениса Вороненкова, сообщив о его участии в «деле Януковича».

В России хотят возродить "Волгу"

Председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф заявил, что группа ГАЗ может вернуться к вопросу о производстве коммерческих автомобилей «Волга».

Навального арестовали на 15 суток

Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает «Интерфакс».

Самому кровавому маньяку России предъявили обвинение еще в 60 убийствах

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин за 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.

Два элитных жилых комплекса в Москве могут пойти под снос

Росреестр пытается признать незаконным строительство двух жилых зданий на Ломоносовском проспекте в районе Раменок на юго-западе Москвы. Речь идет о двух жилых комплексах «Шуваловский» и Dominion на земле, которая находятся на в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета (МГУ), сообщает «Коммерсант».

ФСБ разоблачила крупную группу "черных оружейников"

Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили и задержали членов крупной группы торговцев огнестрельным оружием. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.