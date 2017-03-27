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Главные события понедельника

Скольких убил самый кровавый маньяк России, когда возродят «Волгу» и другие события дня
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Песков объяснил, почему подростки пришли на воскресные акции в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам обещали заплатить деньги в том случае, если они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов на митинге в воскресенье, 26 марта.
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Россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам
Анкара готова обсуждать с Москвой порядок пересечения границы Турции российскими гражданами без загранпаспортов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи.
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В России запретят суррогатное материнство

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Сенатор Антон Беляков подготовил законопроект, согласно которому в России могут запретить суррогатное материнство. По мнению сенатора, данные услуги женщины оказывают исключительно по гражданско-правовому договору, что не может гарантировать при этом строгого выполнения обязательств, сообщает газета «Известия».
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Пономарев назвал виновного в смерти Вороненкова
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко «подставил» бывшего парламентарий Дениса Вороненкова, сообщив о его участии в «деле Януковича».
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В России хотят возродить "Волгу"
Председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф заявил, что группа ГАЗ может вернуться к вопросу о производстве коммерческих автомобилей «Волга».
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Навального арестовали на 15 суток

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Оппозиционера Алексея Навального арестовали на 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает «Интерфакс».
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Самому кровавому маньяку России предъявили обвинение еще в 60 убийствах
Ангарскому маньяку Михаилу Попкову предъявили новое обвинение в убийстве 60 женщин за 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК) России.
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Два элитных жилых комплекса в Москве могут пойти под снос

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Росреестр пытается признать незаконным строительство двух жилых зданий на Ломоносовском проспекте в районе Раменок на юго-западе Москвы. Речь идет о двух жилых комплексах «Шуваловский» и Dominion на земле, которая находятся на в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета (МГУ), сообщает «Коммерсант».
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ФСБ разоблачила крупную группу "черных оружейников"

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Сотрудники Федеральной службы безопасности разоблачили и задержали членов крупной группы торговцев огнестрельным оружием. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.
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