Обзор зарубежных СМИ: Белоруссия станет новой Украиной?

Российский «Циркон» может превратить британский флот в металлолом

Россия в настоящее время работает над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», которая сможет без труда потопить новейший авианосец ВМС Великобритании, пишет Daily Mail . Российская ракета обладает скоростью до 7,4 тыс. километров в час, тогда как современные средства противоракетной обороны британского флота способны сбивать снаряды, движущиеся со скоростью не более 3,7 тыс. километров в час.

Газета пишет, что «Циркон» можно будет запускать с земли, кораблей и подводных лодок. Как заявил военно-морской эксперт Пит Сандеман, британский флот не способен справиться с российским «Цирконом». Даже если российская ракета будет оперативно обнаружена ВМС Великобритании, современные средства обороны бесполезны для ее уничтожения. Если ракету удастся взорвать с помощью оружия ближнего действия, серьезные повреждения корабля будут получены из-за осколков снаряда.

Белоруссия может стать новой Украиной?

Белоруссия расположена в стратегически важном месте, она граничит с Россией и ЕС . Как пишет в Svenska Dagbladet бывший министр обороны Швеции Стен Толгфорс, российские власти вряд ли хотят наблюдать в этой стране серьезные перемены. Отмечается при этом, что в настоящее время в Белоруссии проходят митинги против намерения властей обложить налогом всех, кто не работает полный рабочий день.

Александр Лукашенко прокомментировал, что «в Белоруссии Майдана не будет». Однако российские чиновники переживают из-за угрозы свержения белорусских властей, что может быть сделано при поддержке зарубежных сил. Одна из основных целей России – предотвратить новые цветные революции вблизи своих границ, пишет Толгфорс. Между тем появляются данные о масштабных перемещениях войск на территорию Белоруссии в этом году – на осень запланированы военные учения «Запад-2017». Лукашенко открыто заявил, что российское военное присутствие – не оккупация Белоруссии, а войска после учений покинут страну, однако экс-министр Швеции призывает внимательно следить за ситуацией.

Обама отправился на остров в Тихом океане писать мемуары

Бывший президент США Барак Обама улетел на остров Тетироа во Французской Полинезии, где планирует начать писать книгу – мемуары о своем президентстве. Об этом пишет The Washington Post

Издание пишет, что после завершения своего президентского срока Обама с семьей много путешествует. Он уже побывал на Карибских островах и на Гавайях. Ранее стало известно, что издательство Penguin Random House получило права на публикацию мемуаров четы Обама.

Где на Украине работает агентура российских спецслужб

Леонид Грач, экс-народный депутат Украины – далеко не первый и последний представитель тех органов украинской власти, которые работали, а сейчас продолжают на материковой части работать на ФСБ . Такое мнение высказывает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в издании «Апостроф»

По его словам, в период президентства Виктора Януковича и за все годы независимости Украина показала свою «полную беззубость и неспособность нейтрализовать угрозы, которые исходят от России». «Во времена Януковича вся эта агентура очень раскрылась, можно взять практически весь состав Партии регионов, за исключением нижних эшелонов, средний и высший региональный уровень – это все однозначно была агентура ФСБ. Кроме того, это были и чиновники среднего и высшего регионального звена, которые были назначены при Януковиче», – пишет Тымчук.

В Киеве рассказали, когда состоится встреча Трампа и Порошенко

Перенос встречи президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом связан с объективными причинами. Так, заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что визит Порошенко в США должен был состояться в конце февраля, но его перенесли из-за того, что в Белом доме в тот момент проходили важные кадровые перестановки. Об этом пишет «Апостроф»

По словам Елисеева, украинская сторона заинтересована в результативности встречи, а не в самом факте визита. Он заверил, что подготовка к встрече Порошенко и Трампа активно ведется на уровне обеих стран. «Хочу еще раз повторить: встреча на высшем уровне состоится, как только две стороны согласуют повестку дня, а также наполнение будущей встречи. Конечно, мы бы хотели, чтобы это произошло как можно быстрее», – сообщил он.