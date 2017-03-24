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Фото: Путин в театре на спектакле «Последняя жертва»
Президент России Владимир Путин посетил Государственный академический Малый театр в Москве. Глава страны посмотрел спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского, режиссёр-постановщик - заслуженный артист России Владимир Драгунов. Премьера этого спектакля состоялась 18 декабря 2004 года. Перед началом культурного мероприятия президент успел пообщаться с гендиректором театра Тамарой Михайловой, художественным руководителем Юрием Соломиным и министром культуры Владимиром Мединским.
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