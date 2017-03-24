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Обзор зарубежных СМИ: Как США уничтожат русские танки

Обзор зарубежных СМИ: Как США уничтожат русские танки
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Зачем московские власти решились на снос хрущевок?
В Москве при Хрущеве и Брежневе было построено порядка 10 тыс. тысяч пятиэтажек, в настоящее время остается порядка 8 тыс. таких домов. Через 15 лет аварийными станут от трети до половины хрущевок, пишет Carnegie Moscow Center.
Это будут дома с отключенными водой и электричеством, с забитыми мусоропроводами, с падающими балконами. Чтобы такого не случилось, жилье надо ремонтировать. Однако это невозможно технологически, говорится в статье. Ссылки на Берлин, где гэдээровские пятиэтажки массово отремонтированы, не показательны: в Берлине дома построены по другой технологии и с другим качеством, и это арендные дома, которые легко расселить на время ремонта. Российский пример (хрущевка в Москве улице Мишина, 32) показал, что ремонтировать получается дороже, чем строить новое жилье.
Другое издание – немецкая газета Die Welt – также не сомневается в необходимости расселения хрущевок. При этом, по мнению журналиста издания, эта тема привлекала внимание чиновников именно сейчас, поскольку в России скоро пройдут выборы: в марте 2018 года россияне выберут президента, осенью – мэра столицы. Издание считает, что снос хрущевок принесет властям поддержку бедняков на выборах.
Европе отчаянно нужно больше детей
Норвежская газета Aftenposten пишет про Оксану Кобельскую, которая прошлым летом родила в Одессе пятерых малышей. Она стала символом того, что отчаянно нужно Украине и всей Европе – больше мам, которые рожают больше детей.
Отмечается, что Украина – это та страна в Европе, которая потеряла наибольшее количество граждан – 9,5 млн человек после распада СССР. Согласно демографическому прогнозу ООН, Украина потеряет еще 20% населения в следующие 30 лет. Румыния, Болгария и Молдова также столкнутся с большим процентным уменьшением. Эти страны покидает громадное количество людей. Кроме того, экономический кризис и плохие социальные условия приводят к высокой смертности. Сегодня в ЕС на одну женщину в течение жизни приходится в среднем 1,58 новорожденных, хотя уровень должен быть 2,1 новорожденных, чтобы избежать уменьшения населения. Издание пишет, что в 2060 году ни одна страна ЕС не будет иметь более 1% мирового населения.
Какую роль играют российские железные леди
У Владимира Путина есть одна надежная группа союзников – российские железные леди, пишет The Guardian. По мнению автора статьи, в России силу, патриотизм, патриархальные ценности часто продвигают именно женщины.
Отмечается, что продвижение традиционных ценностей и духовных связей, сочетающих в себе советские, имперские и православные идеи, эффективно работает в России. Причем железные леди выполняют ключевые функции в пропаганде, политике и инициировании решающих законов. Сегодня у власти сформировалась политически активная когорта женщин – консервативных, прорелигиозных антифеминисток. В качестве примера такой железной леди британское издание приводит депутата Елену Мизулину.
КНДР готовится провести новое ядерное испытание
КНДР собирается в ближайшие дни провести еще одно ядерное испытание, передает Fox News со ссылкой на неназванные источники в правительственном аппарате США.
Отмечается, что представители минобороны США видели новые тоннели, ведущие к Пунгери – площадке для ядерных испытаний КНДР. При этом говорится, что пока северокорейские власти не доставили туда необходимое оборудование.
Как американская армия уничтожила бы русские танки в случае войны
FGM-148 «Джавелин» американского производства в настоящее время является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов мира, пишет The National Interest. Эта техника может справиться с практически любым танком, потому как бьет по его слабой верхней броне. Кроме того,современный КПБ «Джавелина» оснащен высокочувствительным инфракрасным датчиком с множеством режимов просмотра, включая четырехкратный оптический зум, тепловизор с четырехкратным увеличением, а также прицел с двенадцатикратным зумом.
Издание пишет, что Россия понимает возможности «Джавелина», поэтому ее новейшие танки демонстрируют меры противодействия, направленные на борьбу с ними. Например, новые комплексы динамической защиты «Реликт» и «Механит» имеют двойной слой срабатывающих от радара защитных плит для поражения тандемных боеголовок. Системы активной защиты «Штора» и «Афганит» могут также использовать несмертоносные многоспектральные гранаты и сигнальные ракеты с целью маскировки от инфракрасных ГСН или отвлечения их на другие источники тепла. Однако способность новейших инфракрасных датчиков видеть сквозь задымления и отличать посторонние вспышки от первоначальной цели у американской техники была также улучшена. Чтобы справится с атакующим сверху «Джавелином», системе активной защиты с непосредственным поражением цели придется научиться стрелять вертикально над танком, на что новая система «Афганит», похоже, пока не способна, пишет американская газета.
Министерство обороны ООН ЕС Правительство Москвы
Владимир Путин Елена Мизулина
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