Обзор зарубежных СМИ: Как США уничтожат русские танки

Зачем московские власти решились на снос хрущевок?

В Москве при Хрущеве и Брежневе было построено порядка 10 тыс. тысяч пятиэтажек, в настоящее время остается порядка 8 тыс. таких домов. Через 15 лет аварийными станут от трети до половины хрущевок, пишет Carnegie Moscow Center

Это будут дома с отключенными водой и электричеством, с забитыми мусоропроводами, с падающими балконами. Чтобы такого не случилось, жилье надо ремонтировать. Однако это невозможно технологически, говорится в статье. Ссылки на Берлин, где гэдээровские пятиэтажки массово отремонтированы, не показательны: в Берлине дома построены по другой технологии и с другим качеством, и это арендные дома, которые легко расселить на время ремонта. Российский пример (хрущевка в Москве улице Мишина, 32) показал, что ремонтировать получается дороже, чем строить новое жилье.

Другое издание – немецкая газета Die Welt – также не сомневается в необходимости расселения хрущевок. При этом, по мнению журналиста издания, эта тема привлекала внимание чиновников именно сейчас, поскольку в России скоро пройдут выборы: в марте 2018 года россияне выберут президента, осенью – мэра столицы. Издание считает, что снос хрущевок принесет властям поддержку бедняков на выборах.

Европе отчаянно нужно больше детей

Норвежская газета Aftenposten пишет про Оксану Кобельскую, которая прошлым летом родила в Одессе пятерых малышей. Она стала символом того, что отчаянно нужно Украине и всей Европе – больше мам, которые рожают больше детей.

Отмечается, что Украина – это та страна в Европе, которая потеряла наибольшее количество граждан – 9,5 млн человек после распада СССР. Согласно демографическому прогнозу ООН , Украина потеряет еще 20% населения в следующие 30 лет. Румыния, Болгария и Молдова также столкнутся с большим процентным уменьшением. Эти страны покидает громадное количество людей. Кроме того, экономический кризис и плохие социальные условия приводят к высокой смертности. Сегодня в ЕС на одну женщину в течение жизни приходится в среднем 1,58 новорожденных, хотя уровень должен быть 2,1 новорожденных, чтобы избежать уменьшения населения. Издание пишет, что в 2060 году ни одна страна ЕС не будет иметь более 1% мирового населения.

Какую роль играют российские железные леди

Владимира Путина есть одна надежная группа союзников – российские железные леди, пишет The Guardian . По мнению автора статьи, в России силу, патриотизм, патриархальные ценности часто продвигают именно женщины.

Отмечается, что продвижение традиционных ценностей и духовных связей, сочетающих в себе советские, имперские и православные идеи, эффективно работает в России. Причем железные леди выполняют ключевые функции в пропаганде, политике и инициировании решающих законов. Сегодня у власти сформировалась политически активная когорта женщин – консервативных, прорелигиозных антифеминисток. В качестве примера такой железной леди британское издание приводит депутата Елену Мизулину

КНДР готовится провести новое ядерное испытание

КНДР собирается в ближайшие дни провести еще одно ядерное испытание, передает Fox News со ссылкой на неназванные источники в правительственном аппарате США.

Отмечается, что представители минобороны США видели новые тоннели, ведущие к Пунгери – площадке для ядерных испытаний КНДР. При этом говорится, что пока северокорейские власти не доставили туда необходимое оборудование.

Как американская армия уничтожила бы русские танки в случае войны

FGM-148 «Джавелин» американского производства в настоящее время является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов мира, пишет The National Interest . Эта техника может справиться с практически любым танком, потому как бьет по его слабой верхней броне. Кроме того,современный КПБ «Джавелина» оснащен высокочувствительным инфракрасным датчиком с множеством режимов просмотра, включая четырехкратный оптический зум, тепловизор с четырехкратным увеличением, а также прицел с двенадцатикратным зумом.

Издание пишет, что Россия понимает возможности «Джавелина», поэтому ее новейшие танки демонстрируют меры противодействия, направленные на борьбу с ними. Например, новые комплексы динамической защиты «Реликт» и «Механит» имеют двойной слой срабатывающих от радара защитных плит для поражения тандемных боеголовок. Системы активной защиты «Штора» и «Афганит» могут также использовать несмертоносные многоспектральные гранаты и сигнальные ракеты с целью маскировки от инфракрасных ГСН или отвлечения их на другие источники тепла. Однако способность новейших инфракрасных датчиков видеть сквозь задымления и отличать посторонние вспышки от первоначальной цели у американской техники была также улучшена. Чтобы справится с атакующим сверху «Джавелином», системе активной защиты с непосредственным поражением цели придется научиться стрелять вертикально над танком, на что новая система «Афганит», похоже, пока не способна, пишет американская газета.