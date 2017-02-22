Фото: Знаменитые актрисы без макияжа в календаре Pirelli

В московском Мультимедиа Арт Музее (МАММ) до 14 мая проходит выставка черно-белых портретных снимков известного немецкого фотографа Питера Линдберга для календаря Pirelli 2017 года. Под объектив мастера попали актрисы Хелен Миррен, Пенелопа Крус, Николь Кидман, Кейт Уинслет, Джулианна Мур, Руни Мара, Джессика Честейн, Шарлотта Рэмплинг, Ума Турман, Леа Сейду. Все они участвовали в съемке без макияжа, а сами фотографии не были ретушированы. Естественная красота актрис - в нашей галерее.