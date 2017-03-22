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Рамблер/новости

LIVE: Теракт в Лондоне

22.03 20:32 Трое полицейских ранены в лондонском теракте
Трое полицейских ранены во время борьбы со злоумышленником, который пытался прорваться на территорию Вестминстерского дворца, сообщает Sky News.
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22.03 20:29 Эксперт: спецслужбы могли иметь отношение к теракту в Лондоне
Теракт в Лондоне был организован на очень высоком уровне, нельзя исключать, что в планировании и разработке этой акции принимали участие представители спецслужб, считает ветеран группы «Альфа» Игорь Шевчук.
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22.03 20:24 СМИ опубликовали фото подозреваемого в нападении в Лондоне
Британские СМИ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, осуществившего нападение у здания парламента.
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22.03 20:20 В Лондоне из-за теракта пройдет экстренное совещание кабмина
Премьер Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное совещание с членами кабинета министров из-за произошедшего в среду теракта, сообщил ее официальный представитель.
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22.03 20:17 Ростуризм рекомендует россиянам в Лондоне избегать массовых скоплений людей
Ростуризм рекомендует российским туристам в Лондоне соблюдать спокойствие и избегать массовых скоплений людей, в первую очередь в туристических районах, говорится в сообщении ведомства.
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22.03 20:07 Полиция выводит людей из здания британского парламента
Полиция начала выводить людей, оказавшихся запертыми в британском парламенте из-за теракта, произошедшего в центре британской столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС, который находится в здании законодательного органа.
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22.03 19:59 Число жертв теракта в Лондоне выросло до двух
В результате нескольких нападений в Лондоне близ британского парламента погибли по меньшей мере два человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News в Twitter.
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22.03 19:47 Россияне не пострадали в результате теракта в Лондоне
Граждане России в результате теракта в Лондоне, по предварительным данным посольства, не пострадали.
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22.03 19:42 СМИ: атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
Как утверждается, сначала автомобиль Hundai врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, ускорившись, врезался в ограду у здания Британского парламента, выбежавший из него человек напал на полицейского с ножом.
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22.03 19:38 Захарова выразила соболезнования родным погибших в Лондоне
Россия выражает соболезнования и сочувствие пострадавшим и родственникам погибших в Лондоне, передает ТАСС.
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22.03 19:36 Появились видео с места стрельбы у британского парламента
Видеозаписи инцидента с места стрельбы вблизи британского парламента в Лондоне были опубликованы в соцсетях очевидцами происшествия.
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22.03 19:35 Полиция назвала произошедшее у британского парламента терактом
«Инцидент у Вестминстера: Мы расцениваем это как террористический инцидент, до тех пор пока не будет доказано обратное», — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
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22.03 19:33 Автомобиль въехал в толпу людей в Лондоне
Автомобиль задавил пять человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где ранее произошла стрельба.
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22.03 19:32 Стрелявший у парламента в Лондоне ликвидирован
Полиция ликвидировала неизвестного мужчину, открывшего стрельбу на Вестминстерском мосту в Лондоне, сообщил спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу.
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22.03 19:31 Очевидцы: на Вестминстерском мосту в Лондоне лежат тела погибших
Очевидцы в соцсетях утверждают, что на Вестминстерском мосту в Лондоне лежат тела погибших, официального подтверждения нет.
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22.03 19:30 Работу британского парламента приостановили из-за стрельбы
Двенадцать человек ранены во время инцидента со стрельбой на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании. Работа парламента приостановлена, здание оцеплено полицией.
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