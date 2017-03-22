LIVE: Теракт в Лондоне

22.03 20:32 Трое полицейских ранены в лондонском теракте

Трое полицейских ранены во время борьбы со злоумышленником, который пытался прорваться на территорию Вестминстерского дворца, сообщает Sky News.

22.03 20:29 Эксперт: спецслужбы могли иметь отношение к теракту в Лондоне

Теракт в Лондоне был организован на очень высоком уровне, нельзя исключать, что в планировании и разработке этой акции принимали участие представители спецслужб, считает ветеран группы «Альфа» Игорь Шевчук

22.03 20:24 СМИ опубликовали фото подозреваемого в нападении в Лондоне

Британские СМИ опубликовали фотографии предполагаемого террориста, осуществившего нападение у здания парламента.

22.03 20:20 В Лондоне из-за теракта пройдет экстренное совещание кабмина

Премьер Великобритании Тереза Мэй проведет экстренное совещание с членами кабинета министров из-за произошедшего в среду теракта, сообщил ее официальный представитель.

22.03 20:17 Ростуризм рекомендует россиянам в Лондоне избегать массовых скоплений людей

Ростуризм рекомендует российским туристам в Лондоне соблюдать спокойствие и избегать массовых скоплений людей, в первую очередь в туристических районах, говорится в сообщении ведомства.

22.03 20:07 Полиция выводит людей из здания британского парламента

Полиция начала выводить людей, оказавшихся запертыми в британском парламенте из-за теракта, произошедшего в центре британской столицы. Об этом передает корреспондент ТАСС, который находится в здании законодательного органа.

22.03 19:59 Число жертв теракта в Лондоне выросло до двух

В результате нескольких нападений в Лондоне близ британского парламента погибли по меньшей мере два человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News в Twitter.

22.03 19:47 Россияне не пострадали в результате теракта в Лондоне

Граждане России в результате теракта в Лондоне, по предварительным данным посольства, не пострадали.

22.03 19:42 СМИ: атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица

Как утверждается, сначала автомобиль Hundai врезался в пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, ускорившись, врезался в ограду у здания Британского парламента, выбежавший из него человек напал на полицейского с ножом.

22.03 19:38 Захарова выразила соболезнования родным погибших в Лондоне

Россия выражает соболезнования и сочувствие пострадавшим и родственникам погибших в Лондоне, передает ТАСС.

22.03 19:36 Появились видео с места стрельбы у британского парламента

Видеозаписи инцидента с места стрельбы вблизи британского парламента в Лондоне были опубликованы в соцсетях очевидцами происшествия.

22.03 19:35 Полиция назвала произошедшее у британского парламента терактом

«Инцидент у Вестминстера: Мы расцениваем это как террористический инцидент, до тех пор пока не будет доказано обратное», — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

22.03 19:33 Автомобиль въехал в толпу людей в Лондоне

Автомобиль задавил пять человек на Вестминстерском мосту в Лондоне, где ранее произошла стрельба.

22.03 19:32 Стрелявший у парламента в Лондоне ликвидирован

Полиция ликвидировала неизвестного мужчину, открывшего стрельбу на Вестминстерском мосту в Лондоне, сообщил спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу

22.03 19:31 Очевидцы: на Вестминстерском мосту в Лондоне лежат тела погибших

Очевидцы в соцсетях утверждают, что на Вестминстерском мосту в Лондоне лежат тела погибших, официального подтверждения нет.

22.03 19:30 Работу британского парламента приостановили из-за стрельбы

Двенадцать человек ранены во время инцидента со стрельбой на Вестминстерском мосту неподалеку от здания парламента Великобритании. Работа парламента приостановлена, здание оцеплено полицией.