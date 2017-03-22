Обзор зарубежных СМИ: Чем удивил русский плавающий танк

Украина испытала новые ракеты

Как отметил секретарь СНБО Александр Турчинов , во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности. По его словам, благодаря реализации ракетной программы уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы начали получать мощное ракетное оружие.

Как оленевод противостоит нефтедобытчикам в Сибири

Сергей Кечимов, который назначен в своей общине хранителем озера Имлор в Сибири, считает, что образ жизни местного коренного населения находится под угрозой. Как пишет The Guardian , компенсация, которую региональный нефтяной гигант «Сургутнефтегаз» дает оленеводам, не может компенсировать вред, причиненный их коренному образу жизни и здешней природе.

В настоящее время Ханты-Мансийский регион является главным центром добычи углеводородов в России, здесь производится более половины нефти страны. Под угрозой оказался не только Имлор. Так, в октябре региональное правительство изменило назначение территории заповедника вокруг озера Нумто и разрешило бурить там нефтяные скважины, хотя жители были против. Основная жалоба местного коренного населения заключается в том, что подъездные дороги нефтедобытчиков разъединили реки и ручьи, уничтожая популяции рыб и деревья. Это также мешает передвижению оленей и загрязняет их пищу. Кроме того, разливы нефти отравляют среду обитания рыб и растений. Сергей Кечимов говорит, что битва за район Имлор будет, скорее всего, проиграна. В настоящее время нефтедобытчики обращаются к местным жителям, предлагают им денежные компенсации, однако они в это время уже имеют лицензию на бурение, поэтому с этим ничего не поделать.

ПТ-76: русский танк, который может плавать

Советский ПТ-76 – легкий плавающий танк с тонкой броней и слабой пушкой – во время холодной войны многим казался несерьезным оружием. Однако, как пишет The National Interest , эта техника смогла удивить противников.

Издание уточняет, что производство танка началось в 1951 году. ПТ-76 имел вес 14,6 тонны. Он обладал хорошей проходимостью на суше благодаря свечной подвеске Кристи и гидравлическим амортизаторам. Правда, максимальная скорость ПТ-76 – всего 43 километра в час. Отмечается, что этот плавающий танк вел в бой вооруженных солдат в Гималаях, топил артиллерийские катера в дельте Ганга, вступал в огневые дуэли с мощными американскими танками «Паттон» во Вьетнаме. О том, каким ужасным потрясением данный танк стал для американских войск во Вьетнаме, издание пишет подробно.

Санатории СССР, которые превратились в курорты

В СССР санатории строились по всей стране, поскольку отдых был важнейшей составляющей жизни советского человека. Спустя 25 лет после распада Советского Союза многие из этих санаториев продолжают функционировать. Observador в своей статье пишет, что журналистка Марьям Омиди планирует издать книгу, которая станет сборником о санаториях СССР с комментариями и фотографиями.

Издание пишет, что некоторые советские санатории продолжают в настоящее время принимать постояльцев, однако многие из них находятся уже в полуразрушенном состоянии. Отмечается, что из книги читатель сможет узнать об утопических идеалах, на основе которых строился каждый санаторий, о предлагаемых там нетрадиционных методах лечения, а также прочесть свидетельства некоторых бывших постояльцев. Одна из главных целей книги состоит в том, чтобы эти места снова захотели посещать туристы.

Представительство ДНР открылось в Греции

В Греции теперь функционирует представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает «Донецкое агентство новостей» . Представительский центр ДНР расположен в Афинах.