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Фото: Как проходят учения десантников в Крыму
На полигоне Опук в Крыму проходят крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ при участии Черноморского флота (ЧФ) и ВКС России. В учениях задействованы более 2,5 тыс. десантников и около 600 единиц боевой техники. Маневры уже вызвали беспокойство на Украине и в НАТО, где их назвали «нелегальными» и «несогласованными».
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