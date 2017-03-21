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Обзор зарубежных СМИ: кто уничтожает тайгу
Ради чего уничтожают русскую тайгу?
Производители бумажной продукции, а также закупающие ее компании уничтожают один из самых крупных девственных лесов в Европе – российскую тайгу. Об этом сообщается в докладе Greenpeace, передает La Stampa.
Активисты выяснили, что лесополоса в Двинско-Пинежском междуречье в Архангельской области за последние 16 лет сократилась на 300 тыс. гектаров. Из-за этого под угрозой оказалось выживание редких диких оленей, обитающих в этой местности. В статье говорится, что ответственность за рост спроса на продукцию, произведенную местными компаниями, несут европейские, американские и австралийские компании, хотя лесной массив находится на территории России. В результате Greenpeace выступил к ним с призывом отказаться от продукции, произведенной некоторыми российскими предприятиями.
Женщины Восточной Европы – это угроза
Восточноевропейские девушки представляют для западноевропейских женщин опасность, заявила итальянская телеведущая Паола Перего. В программе, которую она ведет, было сказано, что «они отбивают у нас мужей или, в лучшем случае, просто являются идеальными женами». Об этом пишет The Huffington Post.
В качестве доказательств было проиллюстрировано шесть достоинств восточноевропейских женщин: они все рожают детей, но после родов восстанавливают безупречную фигуру; всегда выглядят сексуально, никогда не носят спортивных костюмов и безразмерных пижам; прощают измены. Кроме того, женщины Восточной Европы всегда готовы уступить воле мужчины, являются прекрасными домохозяйками и с детства приучены к домашним заботам, не капризничают.
Рабство 21 века. Как обманывают украинских гастарбайтеров в Литве
Непростая экономическая ситуация в Украине вынуждает украинцев искать работу за границей. Популярной страной среди украинских рабочих мигрантов стала Литва, пишет «Корреспондент». Согласно официальным данным украинцы составили почти 60% всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев.
Отмечается, что чаще всего граждане Украины устраиваются на строительные площадки, вытесняя местных рабочих. Однако литовские журналисты выяснили, что украинских работяг часто обманывают и работодатели, и сами посредники. Издание 15min.lt нашло целую сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя рабочим копейки. Платят около 20 евро в неделю – в несколько раз меньше обещанного. Отмечается, что жульнические договоры на работу в Литве заключаются чаще всего через польские фирмы.
Нужны ли еще миру Олимпийские игры?
Таким вопросом задается автор статьи Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его мнению, Олимпиада нужна спортсменам, которые хотят осуществить свою мечту. Телезрителям, которые любят наблюдать за рекордными достижениями и подвигами. Кроме того, за проведение Олимпийских игр выступают политики – так можно направить нацию на мирный путь. Настоятельно рекомендуют проводить игры и врачи, обеспокоенные всемирным ожирением.
Однако, пишет газета, в последнее время традиционные сообщения об Играх все больше теряют свой эффект. Все чаще люди голосуют против проведения Олимпиады в своем городе. Так, в марте 2013 года жители Вены на референдуме отказались от возможного проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. В ноябре 2013 года опрос жителей в Мюнхене закончился отрицательно. Позже еще несколько городов отказались от Олимпийских игр. Люди устали от этого театра, говорится в статье. Сегодня граждане благодаря интернету все более информированы обо всех темных делах, допинговых скандалах, коррупции и спортивно-политических нестыковках. Олимпийское движение находится в кризисе. Однако важно выйти из этого кризиса, потому что лучше Олимпиады пока ничего нет, говорит автор статьи.
Дубай заменит полицейских роботами
В полиции Дубая появится целый штат сотрудников-роботов, пишет Daily Mail. Первый робот-полицейский «выйдет на службу» в 2017 году.
Отмечается, что массово полиция города планирует ввести в эксплуатацию роботов-полицейских в течение четырех лет. В полиции считают, что роботы могут выполнять некоторые функции не хуже, чем человек. В прошлом году полиция Дубая обзавелась Google Glass, с помощью которых патрульные полицейские могут легко идентифицировать нарушителей на дорогах по регистрационным номерам.
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