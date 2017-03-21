Обзор зарубежных СМИ: кто уничтожает тайгу

Ради чего уничтожают русскую тайгу?

Производители бумажной продукции, а также закупающие ее компании уничтожают один из самых крупных девственных лесов в Европе – российскую тайгу. Об этом сообщается в докладе Greenpeace, передает La Stampa

Активисты выяснили, что лесополоса в Двинско-Пинежском междуречье в Архангельской области за последние 16 лет сократилась на 300 тыс. гектаров. Из-за этого под угрозой оказалось выживание редких диких оленей, обитающих в этой местности. В статье говорится, что ответственность за рост спроса на продукцию, произведенную местными компаниями, несут европейские, американские и австралийские компании, хотя лесной массив находится на территории России. В результате Greenpeace выступил к ним с призывом отказаться от продукции, произведенной некоторыми российскими предприятиями.

Женщины Восточной Европы – это угроза

Восточноевропейские девушки представляют для западноевропейских женщин опасность, заявила итальянская телеведущая Паола Перего. В программе, которую она ведет, было сказано, что «они отбивают у нас мужей или, в лучшем случае, просто являются идеальными женами». Об этом пишет The Huffington Post

В качестве доказательств было проиллюстрировано шесть достоинств восточноевропейских женщин: они все рожают детей, но после родов восстанавливают безупречную фигуру; всегда выглядят сексуально, никогда не носят спортивных костюмов и безразмерных пижам; прощают измены. Кроме того, женщины Восточной Европы всегда готовы уступить воле мужчины, являются прекрасными домохозяйками и с детства приучены к домашним заботам, не капризничают.

Рабство 21 века. Как обманывают украинских гастарбайтеров в Литве

Непростая экономическая ситуация в Украине вынуждает украинцев искать работу за границей. Популярной страной среди украинских рабочих мигрантов стала Литва, пишет «Корреспондент» . Согласно официальным данным украинцы составили почти 60% всех трудоустроенных в Литве в 2016 году иностранцев.

Отмечается, что чаще всего граждане Украины устраиваются на строительные площадки, вытесняя местных рабочих. Однако литовские журналисты выяснили, что украинских работяг часто обманывают и работодатели, и сами посредники. Издание 15min.lt нашло целую сеть по обману украинских гастарбайтеров: посредники присваивают их заработок, оставляя рабочим копейки. Платят около 20 евро в неделю – в несколько раз меньше обещанного. Отмечается, что жульнические договоры на работу в Литве заключаются чаще всего через польские фирмы.

Нужны ли еще миру Олимпийские игры?

Таким вопросом задается автор статьи Frankfurter Allgemeine Zeitung . По его мнению, Олимпиада нужна спортсменам, которые хотят осуществить свою мечту. Телезрителям, которые любят наблюдать за рекордными достижениями и подвигами. Кроме того, за проведение Олимпийских игр выступают политики – так можно направить нацию на мирный путь. Настоятельно рекомендуют проводить игры и врачи, обеспокоенные всемирным ожирением.

Однако, пишет газета, в последнее время традиционные сообщения об Играх все больше теряют свой эффект. Все чаще люди голосуют против проведения Олимпиады в своем городе. Так, в марте 2013 года жители Вены на референдуме отказались от возможного проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. В ноябре 2013 года опрос жителей в Мюнхене закончился отрицательно. Позже еще несколько городов отказались от Олимпийских игр. Люди устали от этого театра, говорится в статье. Сегодня граждане благодаря интернету все более информированы обо всех темных делах, допинговых скандалах, коррупции и спортивно-политических нестыковках. Олимпийское движение находится в кризисе. Однако важно выйти из этого кризиса, потому что лучше Олимпиады пока ничего нет, говорит автор статьи.

Дубай заменит полицейских роботами

В полиции Дубая появится целый штат сотрудников-роботов, пишет Daily Mail . Первый робот-полицейский «выйдет на службу» в 2017 году.