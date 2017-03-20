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Главные события понедельника
Турция приостановила закупки российской пшеницы
Турецкие импортеры прекратили закупки российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Порошенко признал потерю Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.
СМИ сообщили о следах борьбы на теле убитого в СИЗО Евдокимова
На теле бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, убитого в СИЗО, обнаружили травмы, говорящие о насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Рубль отреагировал на словесные интервенции Силуанова
Фото: РИА Новости
Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты. Словесные интервенции главы Минфина Антона Силуанова о переукрепленности рубля добавляют давления на российскую валюту, отмечают дилеры.
Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками
В ближайшее время поставки продуктов из ЕС через белорусские каналы наверняка вырастут. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2016-м республика ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В разы выросли также поставки сельдерея, болгарского перца и грибов.
Все кандидаты в президенты РАН снялись с выборов
Фото: РИА Новости
Все три претендента на пост президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
СМИ сообщили о новой атаке на российские банкоматы
Банкоматы в России атаковал новый вирус, который действует без физического контакта с аппаратами и позволяет извлечь из них наличные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.
Навального облили зеленкой
Политика Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. Об этом он рассказал в своем твиттере.
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