Главные события понедельника

Турция приостановила закупки российской пшеницы

Турецкие импортеры прекратили закупки российской пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Порошенко признал потерю Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.

СМИ сообщили о следах борьбы на теле убитого в СИЗО Евдокимова

На теле бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, убитого в СИЗО, обнаружили травмы, говорящие о насильственной смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Рубль отреагировал на словесные интервенции Силуанова

Рубль днем снижался к доллару и евро на фоне скатывания рынка нефти к отметке 51 доллар за баррель сорта Brent, говорят эксперты. Словесные интервенции главы Минфина Антона Силуанова о переукрепленности рубля добавляют давления на российскую валюту, отмечают дилеры.

Лукашенко решил завалить Россию польскими яблоками

В ближайшее время поставки продуктов из ЕС через белорусские каналы наверняка вырастут. По данным Национального статистического комитета Белоруссии, в 2016-м республика ввезла из Польши в два раза больше яблок и в семь раз больше груш по сравнению с 2015 годом. В разы выросли также поставки сельдерея, болгарского перца и грибов.

Все кандидаты в президенты РАН снялись с выборов

Все три претендента на пост президента Российской академии наук (РАН) сняли свои кандидатуры с выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о новой атаке на российские банкоматы

Банкоматы в России атаковал новый вирус, который действует без физического контакта с аппаратами и позволяет извлечь из них наличные. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в банковской сфере.

Навального облили зеленкой

Политика Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие предвыборного штаба. Об этом он рассказал в своем твиттере.