Фото: Plus-size-показ белья в Бразилии

Девушки с аппетитными формами покоряют модные подиумы. Так, в Сан-Паулу прошли показы модных коллекций на Fashion Weekend Plus Size. Женщины «размера плюс» продемонстрировали не только одежду для работы и дома, но и нижнее белье. Участницы шоу – в нашей галерее.