Фото: Plus-size-показ белья в Бразилии
Девушки с аппетитными формами покоряют модные подиумы. Так, в Сан-Паулу прошли показы модных коллекций на Fashion Weekend Plus Size. Женщины «размера плюс» продемонстрировали не только одежду для работы и дома, но и нижнее белье. Участницы шоу – в нашей галерее.
15:21 фоторепортаж
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