Фото: Plus-size-показ белья в Бразилии

Девушки с аппетитными формами покоряют модные подиумы. Так, в Сан-Паулу прошли показы модных коллекций на Fashion Weekend Plus Size. Женщины «размера плюс» продемонстрировали не только одежду для работы и дома, но и нижнее белье. Участницы шоу – в нашей галерее.
15:21 фоторепортаж
1
На Fashion Weekend Plus Size прошли показы дизайнеров Vislumbre, XZ, Maria Abacaxita, Nayane Rodrigues, которые специализируются на одежде, белье и купальниках plus size
Фото: 
2
Фото: 
3
Модели перед показом белья марки Nayane Rodrigues
Фото: 
4
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Подготовка в показу
Фото: 
8
Фото: 
9
Фото: 
10
Модели представляют творения марки Vislumbre
Фото: 
11
Фото: 
12
Девушки позируют фотографу за кулисами
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Модный показ дочери Рамзана Кадырова

2 марта, 16:46

Новая подружка принца?

11:38

Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

13 марта, 12:01

Крошечный Дональд Трамп стал мемом

27 февраля, 10:36

Новое лицо Госдепа

9 марта, 13:24

Соревнование по бодибилдингу в Колумбии

27 февраля, 10:36

Ким Чен Ын и сомы

27 февраля, 10:37

Женщины-военнослужащие разных стран

9 марта, 13:24

Белые «пляжи» Байкала

13 марта, 12:01

Лучшие наряды «Оскара»

27 февраля, 17:51