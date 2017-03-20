Обзор зарубежных СМИ: когда китайцы захватят Мурманск

Украина предостерегает Данию

Дания, Швеция, а также ряд восточноевропейских стран просят лидеров ЕС предоставить оценку, насколько газовый проект России «Северный поток – 2» соответствует всем европейским правилам и законам. На европейском саммите Ларс Расмуссен от Либеральной партии Дании еще раз обозначил эту проблему, пишет Politiken

Отмечается, что новый газопровод в Балтийском море удвоит продуктивность «Северного потока», что позволит «Газпрому» перекачивать до 110 кубометров газа напрямую в Германию, в обход Украины и других восточноевропейских стран ЕС. Этих позволит почти полностью покрыть нынешнюю потребность стран ЕС в российском газе. По словам российских экспертов, главная цель газопровода – удовлетворить ожидаемый рост потребления Европой газа в ближайшие десятилетия. Однако украинцы считают, что реальная цель – сделать их огромную сеть газопроводов ненужной, навредить экономике Украины и расколоть газовый рынок Европы. Украинцы предупреждают европейцев, что Россия сможет регулировать цены для востока и запада независимо друг от друга, что может стать реальной причиной раскола ЕС.

ССО – новый мировой кулак России

Силы специальных операций готовы защищать Россию и ее союзников, пишет «Печат» . Издание сообщает, что Москва теперь предпочитает пресекать угрозы в самом зародыше, чтобы не повторилась ситуация 1990-х годов, когда внешнеполитическая инициатива перешла к другим странам.

Газета пишет, что подготовка к новому освобождению Пальмиры продолжалась месяц, однако бой длился всего восемь часов. Вся операция заняла 24 часа. Свою мощь в очередной раз продемонстрировали российские Силы специальных операций (ССО), которые сыграли главную роль и во время первого освобождения города. Спастись от атаки бойцов ССО у боевиков не было шансов. Издание пишет, что в настоящее время Кремль вкладывает огромные деньги в оснащение и обучение этих сил. Неприятелей устрашает способность ССО высаживать десант с огромной высоты, арсенал высокотехнологичного оружия и боевая техника, которую разрабатывают специально для ССО. Эксперты считают, что ССО могут высадить десант в любой момент в любой точке планеты.

Телевидение — самое традиционное для россиян хобби

Россияне активно смотрят телевизор, для них это самое традиционное хобби, заявил в интервью Globo.com менеджер по закупкам российской компании «1ТВЧ» Сергей Молдован.

«Вы приходите домой и сразу же включаете телевизор. У нас есть интернет, да, но мы по-прежнему предпочитаем весь день смотреть телевизор», – рассказал он. При этом, по его словам, практически все российское население смотрит основные телеканалы страны – «Первый канал» и канал «Россия». «То, что там говорят, оседает в головах людей. С точки зрения политики, они не ищут информацию в других источниках, будь то газеты или веб-сайты. Предпочитают придерживаться мнения, услышанного по телевизору», – отметил Молдован.

Хемингуэй был советским шпионом?

Эрнест Хемингуэй был одним из их знаменитых пособников НКВД, пишет The Daily Beast. Советская разведка заинтересовалась Хемингуэем еще в 1935 году благодаря его статье, которая была опубликована в ультралевом американском журнале New Masses

В этой статье он гневно осуждал американский истеблишмент за то, что он бросил многочисленную группу ветеранов умирать на пути урагана, налетевшего на Флорида-Кис в том году. Позже, зимой 1940-1941 года, в Нью-Йорке советский шпион по имени Якоб Голос завербовал Эрнеста Хэмингуэя, пишет газета. Завербованные политики и журналисты помогали советским властям понять интересы США, а также оказывать влияние на политику этой страны. Именно в качестве журналиста советской власти и нужен был Хемингуэй, тем более в то время он уже был одним из самых известных писателей в мире, а сеть его знакомств и связей простиралась от европейских столиц до самого Белого дома.

Зачем китайцы едут в Мурманск?

Сегодня китайские туристы стали самой многочисленной группой в Мурманской области, обойдя даже представителей соседних северных стран. Об этом пишет Independent Barents Observer

Китайцы едут на север России, чтобы полюбоваться северным сиянием, популяные объекты посещения – ледокол «Ленин», Саамская деревня в Ловозеро, Териберка, Снежная деревня в Кировске. Издание пишет, что всего за несколько лет Китай приобрел большое значение для местной туриндустрии. Однако пока российскому Мурманску по туристическим показателям еще далеко до соседних стран. Например, в Лапландии в несколько раз больше китайских туристов.