Фото: Модный показ дочери Кадырова в Москве

Айшат Кадырова, руководитель модного дома Firdaws и старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, представила коллекцию одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Зрители могли оценить 45 вечерних платьев в этно-стиле, которые изготовлены из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенные полудрагоценными камнями. Посмотреть на коллекцию пришли известные персоны, в том числе Вячеслав Зайцев, Ольга Орлова, Юлия Барановская, Мария Берсенева, Анастасия Стоцкая, Сати Казанова, Зара. Также на модном показе присутствовали послы в РФ из Кувейта, Катара, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран.
11:59 фоторепортаж
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Дом моды Firdaws основан Медни Кадыровой в октябре 2009 года. В 2016 году руководство Firdaws взяла на себя ее дочь Айшат.
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Вся коллекция модного дома Firdaws соответствует канонам ислама
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Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов и дизайнер Слава Зайцев на показе коллекции Firdaws
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Ювелирные украшения на моделях перед показом одежды
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Мэтр моды Вячеслав Зайцев аплодировал Айшат Кадыровой стоя
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