Фото: Модный показ дочери Кадырова в Москве

Айшат Кадырова, руководитель модного дома Firdaws и старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, представила коллекцию одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Зрители могли оценить 45 вечерних платьев в этно-стиле, которые изготовлены из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенные полудрагоценными камнями. Посмотреть на коллекцию пришли известные персоны, в том числе Вячеслав Зайцев, Ольга Орлова, Юлия Барановская, Мария Берсенева, Анастасия Стоцкая, Сати Казанова, Зара. Также на модном показе присутствовали послы в РФ из Кувейта, Катара, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран.