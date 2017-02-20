Фото: Модный показ дочери Кадырова в Москве
Айшат Кадырова, руководитель модного дома Firdaws и старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, представила коллекцию одежды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Зрители могли оценить 45 вечерних платьев в этно-стиле, которые изготовлены из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенные полудрагоценными камнями. Посмотреть на коллекцию пришли известные персоны, в том числе Вячеслав Зайцев, Ольга Орлова, Юлия Барановская, Мария Берсенева, Анастасия Стоцкая, Сати Казанова, Зара. Также на модном показе присутствовали послы в РФ из Кувейта, Катара, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и других стран.
11:59 фоторепортаж
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