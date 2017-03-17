Главные события пятницы

Кремль объяснил исчезновение "нездорового» Медведева

Дмитрий Медведев отсутствовал на заседании членов Совета безопасности из-за своего рабочего графика. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков . Об этом сообщает РИА Новости.

Плотницкий призвал к референдуму о присоединении Донбасса к РФ

Игорь Плотницкий заявил, что в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) необходимо провести референдумы о присоединении к России. Слова главы ЛНР передает РИА Новости.

В Одессу зашли четыре корабля НАТО

Корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) зашли в порт Одессы в пятницу, 17 марта.

Сирия заявила об уничтожении израильского самолета

Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.

Порошенко анонсировал создание аналога МиГ-29

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.

Обнаружена новая схема вывода средств из России

Российские туроператоры обнаружили схему по выводу денег из страны с помощью организации туров для граждан Китая «за ноль долларов». Об этом сообщает RNS со ссылкой на туристическую ассоциацию «Мир без границ».

Новые автомобили лишатся гарантии из-за ОСАГО

Страховые компании пролоббировали в закон об ОСАГО поправку, из-за которой только двухлетние автомобили смогут ремонтироваться у официальных дилеров по направлению от страховой компании после ДТП

В Южном военном округе появится новая армия