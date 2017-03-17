Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Главные события пятницы

«Исчезновение» Медведева, истребитель Порошенко и другие события дня
Фото:
Кремль объяснил исчезновение "нездорового» Медведева
Дмитрий Медведев отсутствовал на заседании членов Совета безопасности из-за своего рабочего графика. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
Читать далее
Плотницкий призвал к референдуму о присоединении Донбасса к РФ

Фото:

Игорь Плотницкий заявил, что в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) необходимо провести референдумы о присоединении к России. Слова главы ЛНР передает РИА Новости.
Читать далее
В Одессу зашли четыре корабля НАТО
Корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2) зашли в порт Одессы в пятницу, 17 марта.
Читать далее
Сирия заявила об уничтожении израильского самолета
Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит Reuters.
Читать далее
Порошенко анонсировал создание аналога МиГ-29
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.
Читать далее
Обнаружена новая схема вывода средств из России

Фото:

Российские туроператоры обнаружили схему по выводу денег из страны с помощью организации туров для граждан Китая «за ноль долларов». Об этом сообщает RNS со ссылкой на туристическую ассоциацию «Мир без границ».
Читать далее
Новые автомобили лишатся гарантии из-за ОСАГО

Фото:

Страховые компании пролоббировали в закон об ОСАГО поправку, из-за которой только двухлетние автомобили смогут ремонтироваться у официальных дилеров по направлению от страховой компании после ДТП
Читать далее
В Южном военном округе появится новая армия

Фото:

Штаб «восьмерки» планируется развернуть в Новочеркасске, а части и подразделения нового объединения будут дислоцироваться в Ростовской и Волгоградской областях. 8-я армия — наследница легендарного 8-го гвардейского армейского корпуса, которым командовал генерал-майор Лев Рохлин.
Читать далее
Дмитрий Песков Петр Порошенко Лев Рохлин Дмитрий Медведев Еще 1 тег
Оставить комментарий

Последние новости