Обзор зарубежных СМИ: кто напал на сестру Кардашьян

В СМИ появились подробности плана на случай смерти Елизаветы II

Британское издание The Guardian пишет о подробностях плана на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II. По их данным, кончина королевы зашифрована Букингемским дворцом в кодовое выражение «Лондонский мост обрушился».

Отмечается, что личный секретарь королевы Кристофер Геидт должен будет связаться с премьер-министром, которому скажет эту фразу. Далее на «Би-би-си» сработает «радиосистема тревожного оповещения» — сигнал тревоги времен «холодной войны». Коммерческие радиостанции имеют на данный случай систему предупреждения, которая тестируется раз в неделю. Как будут проходить церемониальные мероприятия, будет решать наследник трона принц Чарльз , которого на следующий день после смерти королевы в 11 часов утра провозгласят королем.

Почему у многих в Европе камень с души упал

Многие европейцы после выборов в Нидерландах с облегчением выдохнули, пишет Die Welt . Они радуются, что в важной стране ЕС «Партия свободы» Герта Вилдерса с программой против Европейского Союза и ислама не стала самой сильной политической силой.

Отмечается, что в лице Марка Рютте победил политик, который позиционирует себя убежденным европейцем, настроенным на сотрудничество в ЕС. На этот раз переживающий трудности ЕС и нервные европейцы могут не беспокоиться о дальнейшей «популистской революции», говорится в статье.

В Новой Зеландии реке предоставят статут наравне с человеком

Парламент Новой Зеландии примет закон о предоставлении реке Уангани тех же юридических прав, что имеет человек. Об этом сообщает The Washington Post

Уточняется, что после решения суда права реки будут представлять два человека – один от правительства Новой Зеландии и второй от общины маори, проживающей на прибрежных территориях.

Первое испытание для АТР в эпоху Трампа

В Чили проходит встреча представителей стран-членов Транстихоокеанского партнерства. Издание Folha пишет, что данная встреча – первое испытание для Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку Дональд Трамп демонстрирует полное отсутствие геополитических интересов к странам ТТП.

Отмечается, что без Америки, которая скрепляла в одной конструкции ТТП страны Океании, Азии, Южной и Северной Америки, союзу будет непросто. Эксперты обсуждают, что участником партнерства может стать Китай. Однако для многих стран, нацеленных на экономическое развитие, Китай не может послужить естественной и автоматической заменой США. Издание резюмирует, что возрождение ТТП без США в нынешних условиях – задача трудная, деликатная и едва ли осуществимая.

Сестра Кардашьян стала жертвой грабителей

В новости уточняется, что злоумышленники похитители из ее особняка в Лос-Анджелесе драгоценности на сумму $200 тыс. Девушка обратилась в полицию, однако следов взлома найти не удалось.