Фото: Новая подружка принца?

Журналисты западной прессы обратили внимание на то, что герцог Кембриджский Уильям провел выходные на горнолыжном курорте в швейцарском Вербье без семьи. Причем в его окружении была замечена яркая 24-летняя австралийская модель Софи Тейлор. В СМИ говорится, что на вечеринке принц «посмел потанцевать» с девушкой из далекой Австралии. А Кейт и дети остались дома. Красивая знакомая Уильяма – в нашей фотогалерее.