Фото: Новая подружка принца?

Журналисты западной прессы обратили внимание на то, что герцог Кембриджский Уильям провел выходные на горнолыжном курорте в швейцарском Вербье без семьи. Причем в его окружении была замечена яркая 24-летняя австралийская модель Софи Тейлор. В СМИ говорится, что на вечеринке принц «посмел потанцевать» с девушкой из далекой Австралии. А Кейт и дети остались дома. Красивая знакомая Уильяма – в нашей фотогалерее.
12:09 фоторепортаж
1
Фото: 
2
Фото: 
3
Фото: 
4
СМИ начали активно изучать, кто такая Софи Тейлор. Выяснилось, что красавица из Австралии часто участвовала в фотосессиях топлесс. Один из фотографов сказал, что Софи – ангел, спустившийся на землю.
Фото: 
5
Фото: 
6
Фото: 
7
Фото: 
8
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пока никак не прокомментировала произошедшее.
Фото: 
Популярные фоторепортажи

Модный показ дочери Рамзана Кадырова

2 марта, 16:46

Выставка нижнего белья в Москве

20 февраля, 10:15

Неделя в фотографиях

18 февраля, 07:53

Сибирячки на конкурсе «Мисс Пышка»

13 марта, 12:01

Крошечный Дональд Трамп стал мемом

27 февраля, 10:36

Новое лицо Госдепа

9 марта, 13:24

Соревнование по бодибилдингу в Колумбии

27 февраля, 10:36

Ким Чен Ын и сомы

27 февраля, 10:37

Женщины-военнослужащие разных стран

9 марта, 13:24

Белые «пляжи» Байкала

13 марта, 12:01