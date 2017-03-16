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Главные события четверга

ЧП в Ленобласти, Петросян как «оружие Кремля» и другие события дня
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Захарова предложила НАТО обратить внимание на Петросяна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.
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Роструд напомнил россиянам о праздничных днях

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Минтруд России рассчитал, как россияне будут отдыхать в 2018 году, и подготовил проект постановления на этот счет.
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В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв

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В штаб-квартире Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв, передает BFM TV.
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Трамп пообещал потопить «Виктора Леонова»
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы потопить российский разведывательный корабль «Виктор Леонов», который якобы был замечен у восточного побережья Америки. Об этом сообщает Daily Star.
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ЧП в Ленобласти: пострадавших эвакуируют вертолетами
В Ленинградской области в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли три человека, еще 20 пассажиров пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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США рассекретили видео испытаний ядерного оружия
Правительство США рассекретило 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия. Видеозаписи доступны на YouTube-канале Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса. Как пишет Business Insider, физик Грег Сприггс из этой лаборатории совместно c коллегами собрал сотни рассекреченных фильмов, снятых в 1945-1962 годах. Около 60 записей было разрешено опубликовать на YouTube.
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Елизавета II одобрила запуск Brexit

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Королева Великобритании Елизавета II дала королевское согласие на запуск процедуры выхода страны из ЕС (Brexit), одобрив соответствующий законопроект. Об этом сообщает The Telegraph.
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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

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Стали известны все участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.
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