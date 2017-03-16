Главные события четверга

Захарова предложила НАТО обратить внимание на Петросяна

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что аналитики НАТО в ходе исследования российской телевизионной юмористической передачи КВН допустили упущение, не обратив внимание на творчество артиста эстрады Евгения Петросяна.

Роструд напомнил россиянам о праздничных днях

Минтруд России рассчитал, как россияне будут отдыхать в 2018 году, и подготовил проект постановления на этот счет.

В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв

В штаб-квартире Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв, передает BFM TV.

Трамп пообещал потопить «Виктора Леонова»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы потопить российский разведывательный корабль «Виктор Леонов», который якобы был замечен у восточного побережья Америки. Об этом сообщает Daily Star.

ЧП в Ленобласти: пострадавших эвакуируют вертолетами

В Ленинградской области в результате ДТП с экскурсионным автобусом погибли три человека, еще 20 пассажиров пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

США рассекретили видео испытаний ядерного оружия

Правительство США рассекретило 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия. Видеозаписи доступны на YouTube-канале Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса . Как пишет Business Insider, физик Грег Сприггс из этой лаборатории совместно c коллегами собрал сотни рассекреченных фильмов, снятых в 1945-1962 годах. Около 60 записей было разрешено опубликовать на YouTube.

Елизавета II одобрила запуск Brexit

Королева Великобритании Елизавета II дала королевское согласие на запуск процедуры выхода страны из ЕС (Brexit), одобрив соответствующий законопроект. Об этом сообщает The Telegraph.

Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны все участники четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.